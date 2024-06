INAIL-RAI * PROMOZIONE CULTURA E SICUREZZA LAVORO: « SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO, TRA PRESIDENTE D’ASCENZO E DIRETTORE FERRARA»

15.18 - mercoledì 5 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’intesa di durata triennale punta alla realizzazione di iniziative di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione di infortuni e malattie professionali, promuovendo allo stesso tempo l’informazione sulle prestazioni e sui servizi erogati dall’Istituto

Con il protocollo sottoscritto oggi pomeriggio dal presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, e dal direttore Canone, Beni artistici e Accordi istituzionali della Rai, Roberto Ferrara, alla presenza del direttore generale dell’Istituto, Marcello Fiori, l’Inail e il servizio pubblico radiotelevisivo danno il via a una collaborazione finalizzata all’ideazione e alla diffusione di iniziative congiunte di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione sui temi della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di contrastare l’incremento del fenomeno infortunistico e l’aumento delle malattie professionali.

L’intesa di durata triennale prevede in particolare l’individuazione delle soluzioni radiotelevisive, multimediali e tecnologiche e degli strumenti editoriali più idonei per favorire l’informazione sulle prestazioni e i servizi erogati dall’Istituto e agevolare la diffusione delle attività finalizzate al pieno recupero dell’integrità psico-fisica degli assistiti, mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie e protesico-riabilitative, e dei servizi di reinserimento sociale e lavorativo destinati alle persone con disabilità da lavoro.

Attraverso l’accordo saranno inoltre valorizzati i risultati ottenuti grazie alle attività di ricerca, sperimentazione, innovazione e trasferimento tecnologico per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro promosse dall’Istituto. Le attività operative, coordinate e monitorate da un Comitato paritetico composto da rappresentanti dei due enti, saranno definite con successivi accordi attuativi.

“La collaborazione avviata con un partner autorevole come la Rai – sottolinea D’Ascenzo – è molto importante perché destinata a rendere ancora più efficaci e capillari le numerose iniziative di informazione e formazione promosse dall’Inail su un tema fondamentale come quello della prevenzione dei rischi lavorativi”.

“Questo accordo – prosegue il presidente dell’Istituto – ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra strategia di comunicazione, che negli ultimi anni è stata caratterizzata da un significativo ampliamento dell’offerta informativa dell’Inail, che oggi comprende non solo i canali social, grazie ai quali possiamo dialogare direttamente con gli utenti e far conoscere le nostre attività in modo più semplice e interattivo rispetto al passato, ma anche nuovi prodotti digitali come i podcast e le videostorie di prevenzione e reinserimento sociale e lavorativo degli assistiti. In una società che cambia, infatti, per produrre risultati concreti e sensibilizzare l’opinione pubblica le istituzioni devono adeguarsi ai nuovi linguaggi e strumenti utilizzati dai cittadini”.