IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «DATA CENTER, IN VISTA PRIMO VIA LIBERA ALLA CAMERA»

07.20 - venerdì 6 febbraio 2026

In collaborazione con Il Sole 24 ore riceviamo e pubblichiamo il link della seguente news.
Opinione ringrazia l’editore per la partnership multimediale.
L’approdo in Aula a Montecitorio per l’approvazione in prima lettura del Testo unificato che inquadra i centri elaborazione dati dovrebbe avvenire entro «qualche settimana», assicura Giulio Centemero (Lega), primo firmatario di una delle Pdl all’attenzione della commissione Trasporti

Link alla notizia

