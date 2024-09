“IL SOLE 24 ORE“ * IL PIANO DRAGHI PER L’EUROPA: «INNOVAZIONE – DECARBONIZZAZIONE – SICUREZZA, INSERTO SPECIALE DI 80 PAGINE (IN EDICOLA IL 18/9)»

19.39 - martedì 17 settembre 2024

Il Piano Draghi per l’Europa: inserto speciale con Il Sole 24 Ore di mercoledì 18 settembre In edicola mercoledì 18 settembre, insieme al Sole 24 Ore, un inserto speciale di 80 pagine dedicato al Piano Draghi, il rapporto sull’economia europea redatto dall’ex presidente del Consiglio italiano. Il documento analizza le principali sfide che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni: l’innovazione, la decarbonizzazione e la sicurezza. Il piano propone una serie di azioni strategiche per colmare il divario di crescita tra Unione Europea e Stati Uniti, fronteggiare la competizione con la Cina e rafforzare la presenza europea nel settore tecnologico.

Draghi evidenzia l’importanza di un maggiore coordinamento a livello comunitario, con un focus particolare su un programma comune di decarbonizzazione, la creazione di un mercato unico più completo e la proposta di un debito comune europeo per finanziare i beni pubblici. Il rapporto mette al centro temi cruciali come l’innovazione, la produttività e la sicurezza, sottolineando la necessità di affrontare le vulnerabilità industriali e di rafforzare la capacità difensiva europea.