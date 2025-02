“IL SOLE 24 ORE“ * “BONUS CASA 2025“: «AL CENTRO DELLA LEGGE DI BILANCIO, IL TAGLIO DEGLI SCONTI FISCALI E LA LORO PROROGA»

08.58 - giovedì 27 febbraio 2025

Con Il Sole 24 Ore di venerdì 28 febbraio. Bonus Casa 2025. Le novità per superbonus, ecobonus e ristrutturazioni. Cambiano pochi dettagli, ma allo stesso tempo cambia tutto: al centro della legge di Bilancio 2025, sul fronte dei bonus casa, ci sono il taglio degli sconti fiscali e la loro proroga. Tutte le novità vengono analizzate nella Guida Bonus casa 2025, in edicola da venerdì 28 febbraio con Il Sole 24 Ore.

Tra le novità sui bonus edilizi per il triennio 2025-2027, ci sono quelle sul bonus casa. La Guida del Sole 24 Ore analizza giuridicamente la norma, basandosi anche sulla prassi delle Entrate, per una corretta interpretazione e soluzioni operative e certe per chi vuole ristrutturare il proprio patrimonio edilizio, sfruttando al meglio le opportunità senza incorrere in sanzioni. Insieme a questo, però, ci sono altri elementi che complicano il quadro.

Quest’anno fa il suo esordio il bonus unico per le ristrutturazioni: chiusa la stagione del superbonus, tutte le agevolazioni attualmente presenti vengono allineate, creando uno standard di agevolazione al 50 % (per le prime case) e al 36% (per le seconde case) per il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus e il sismabonus. Allo stesso tempo, i bonus edilizi per le spese 2025 saranno coinvolti dai nuovi tetti alle detrazioni per i redditi oltre i 75mila euro, che gettano un’ombra sulla possibilità di determinare con certezza quale sarà l’effettivo risparmio fiscale.

Dopo il bonus ristrutturazioni, è stata ufficializzata la proroga dei bonus mobili, lo sconto per arredi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Negli altri casi, ad esempio il sismabonus non avrà più un trattamento di favore ma rientrerà nel calderone di tuti gli altri sconti con la doppia aliquota. Resta intatto il solo bonus barriere architettoniche fino al 75%, mentre il bonus verde viene tagliato al 36%. Per conoscere tutte le novità sui bonus casa è in uscita venerdì 28 febbraio con Il Sole 24 Ore la Guida Bonus Casa 2025.