“HOTEL LIDO PALACE“ – RIVA DEL GARDA (TN) * NUOVA GOVERNANCE SU GESTIONE: «BASTA POLEMICHE, I DATI DEL PRIMO SEMESTRE STANNO PORTANDO I FRUTTI CHE CI ASPETTAVAMO»

16.46 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La nuova governance risponde all’ennesima polemica sulla gestione di Lido Palace, emblema dell’ospitalità che si conferma motore di traino del turismo nel Garda Trentino.

La gestione pubblico-privata del noto Hotel continua ad alimentare polemiche indotte da una visione miope piuttosto che lungimirante sul riposizionamento di Lido Palace nel mercato del travel luxury internazionale. “L’hotel Lido Palace è in perfetta salute – chiosa l’amministratore delegato – e i dati del primo semestre confermano che le scelte strategiche compiute due anni fa stanno portando i frutti che ci aspettavamo.

Mi riferisco al posizionamento prodotto/mercato dell’hotel, al rebranding, al potenziamento dei servizi grazie ad un’importante riorganizzazione del personale, allo sviluppo di una proposta di fine dining articolata e in linea con le aspettative di una fascia di clientela internazionale”. La polemica scatenata con l’approvazione del bilancio 2023 sembra dissolversi alla luce dei nuovi dati e indicatori del settore, tutti positivi, che parlano degli investimenti voluti dalla nuova governance e che saranno condivisi nel prossimo CdA del 29 Luglio.

“Rimaniamo esterrefatti dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della quota societaria pubblica che denigrano e screditano di continuo la prestigiosa realtà del Lido Palace, rilasciando dichiarazioni false generate da manipolazioni politiche che distorcono la realtà, creano un danno d’immagine e distruggono valore, deprezzando le stesse quote in loro proprietà.

Tutte le più importanti decisioni relative al piano industriale che prevedeva gli investimenti necessari per sostenere, mettere a norma e rilanciare Lido Palace sono state prese all’unanimità in CdA e in Assemblea con il voto favorevole del socio pubblico. Cos’è cambiato da allora? Soprattutto, perché?!

Basta polemiche e attacchi, nei giorni scorsi abbiamo chiesto di partecipare e relazionare al Consiglio comunale di fine Luglio per presentare la reale situazione della nostra azienda. Non accettiamo più né latitanza, né disinteresse, tanto meno, manipolazioni ideologiche”. Per i media, è convocata per inizio agosto, una conferenza stampa a Lido Palace, occasione in cui saranno presentati i risultati raggiunti, le problematiche nei passaggi dalla vecchia all’attuale gestione e gli obiettivi delle scelte effettuate per creare valore. Un momento che guarda al futuro per costruire, non distruggere.