HOMINA * MEDIA RELATIONS: PIGNATTI, « SIAMO ORGOGLIOSI DI COLLABORARE CON IL PASTIFICIO FELICETTI, EMBLEMA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE NEL MONDO »

Pastificio Felicetti sceglie Homina per le attività di relazioni pubbliche e media relations e affida all’agenzia bolognese l’inaugurazione dello stabilimento di Molina di Fiemme prevista per il prossimo mese di settembre.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Pastificio Felicetti, emblema del made in Italy agroalimentare nel mondo – commenta Omer Pignatti, AD e fondatore di Homina – Specializzazione, innovazione e sostenibilità saranno i tre pilasti che orienteranno le media relations corporate e di prodotto e le iniziative future di questa prestigiosa realtà italiana”.

Una strategia di comunicazione che si prefigge l’obiettivo di consolidare la reputazione di un’azienda dai forti tratti identitari: Felicetti è infatti l’unico pastificio in Europa situato a più di 1.000 metri di altitudine, nell’alta Val di Fiemme, e si è guadagnato negli anni un posizionamento distintivo nel mercato delle paste monovarietali e biologiche grazie a un’inconfondibile attitudine alla sperimentazione.

“Grazie alla solida expertise di Homina – spiega Riccardo Felicetti, CEO di Pastificio Felicetti – lavoreremo in sinergia per comunicare agli stakeholder il nostro background e i nostri prossimi progetti, guidati dalla voglia di innovare e dall’impegno per la sostenibilità che da sempre ci contraddistinguono”.

Una spiccata vocazione green anche per il nuovo stabilimento di Molina di Fiemme (Tn), di prossima apertura, alimentato da un impianto di cogenerazione in grado di coprire l’intero fabbisogno energetico, rendendo il sito produttivo autosufficiente. Homina curerà l’organizzazione dell’evento di inaugurazione e la presentazione alla stampa.