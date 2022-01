HGV – ASGB – CGIL – AGB – SGBCISL – UILTUCS * MYSANITOUR+ * « DAL 1/12022 AL VIA IL FONDO SANITARIO, IN COLLABORAZIONE CON “MUTUAL HELP“ / LARGHER ELETTO PRESIDENTE, BERGER VICE »

16:22 - 31/01/2022

Fondo Sanitario mySanitour+ per i dipendenti del settore turismo Alto Adige. HGV e ASGB Commercio/Turismo, CGIL-AGB/Filcams-Lhfd, Fisascat SGBCisl e UILTuCS TAAS lanciano il Fondo Sanitario mySanitour+ in collaborazione con Mutual Help – attivo dal 1 febbraio 2022.

Con mySanitour+ anche in Alto Adige diventa operativo un Fondo Sanitario per i dipendenti del settore del turismo. Il fondo nato con l’Accordo integrativo provinciale per il Settore Turismo del 2019 è finalmente operativo Si tratta di un fondo autonomo, gestito in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso Mutual Help e FAST (il Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo). mySanitour+ è un ulteriore strumento di welfare per aumentare l’attrattività del lavoro nel settore turistico. “Con il nuovo Fondo Sanitario abbiamo creato uno strumento per offrire ai dipendenti delle aziende alberghiere e di ristorazione dell’Alto Adige interessanti prestazioni aggiuntive nell’ambito della salute e della prevenzione.

Con mySanitour+ è stato possibile creare un’opportunità unica di assistenza sanitaria anche per i dipendenti stagionali operativi nell’ambito del turismo, un settore fortemente caratterizzato da dinamiche stagionali. Le esperienze in altri settori dimostrano che il Fondo Sanitario integrativo è apprezzato e utilizzato dai dipendenti e che spesso è anche un fattore decisivo per quanto riguarda la scelta professionale”, concordano gli ideatori del Fondo Sanitario mySanitour+.

In occasione della prima riunione del consiglio di amministrazione del Fondo Sanitario, Walter Largher (UILTuCS TAAS ) è stato eletto presidente e Klaus Berger (HGV) vicepresidente di mySanitour+. Gli altri membri del consiglio sono Heinrich Dorfer, Wilfried Albenberger e Roman Tumler (tutti HGV), Alex Piras (ASGB Commercio/Turismo), Antonella Costanzo (CGIL-AGB/Filcams-Lhfd) e Ulrike Egger (SGBCISL-Fisascat).

Il Fondo Sanitario mySanitour+ si rivolge a tutti i dipendenti del settore turistico (imprese ricettive e non) con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Le prime richieste di prestazioni potranno essere inoltrate a partire dal 1 febbraio 2022 attraverso il portale di www.mysanitour.it o al numero di telefono degli uffici di mySanitour+ ospitati presso la sede di Mutual Help in via Raiffeisen 1 a Bolzano.

mySanitour+ è il primo fondo territoriale del turismo a livello nazionale e a regime potrebbe riguardare circa 35.000 lavoratori e lavoratrici. Il valore aggiunto di mySanitour+ riguarda l’autonomia nella gestione, a livello provinciale, del piano sanitario e di riconoscere quindi sussidi aggiuntivi ed integrativi rispetto all’assistenza sanitaria pubblica dell’Alto Adige.

In collaborazione con il partner locale, competente ed affidabile Mutual Help è stato possibile creare un pacchetto di prestazioni estremamente interessanti per i dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Un piano sanitario che include visite specialistiche nel settore sanitario pubblico e privato, diagnostica ed esami di laboratorio, odontoiatria, servizi di ambulanza, interventi chirurgici, indennità giornaliera per trattamenti oncologici, ausili visivi e protesi, analisi, diagnostica ed esami durante la gravidanza, sostegno finanziario per l’assistenza domiciliare o in caso di invalidità o morte. Inoltre, è possibile usufruire di prestazioni speciali previste dal Fondo Nazionale FAST.

Ricordiamo tra l’altro che la legge di bilancio della Provincia di Bolzano prevede l’applicazione dell’aliquota massima IRAP per tutte le imprese che non rispettano gli obblighi del contratto collettivo. Le imprese che versano contributi nel Fondo Sanitario mySanitour+ hanno diritto all’aliquota ridotta dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP”.

mySanitour+ non nasce a caso ma è il frutto di relazioni sindacali mature e innovative tra HGV e le organizzazioni sindacali di categoria ASGB Commercio/Turismo ,CGIL-AGB/Filcams-Lhfd, Fisascat SGBCisl e UILTuCS TAAS. Il cda e i suoi componenti hanno una grande responsabilità per far si che il fondo possa funzionare al meglio con la capacità e la necessità di riconoscere ed anticipare le necessità di prestazione sanitarie integrative utili agli addetti del settore.

*

Walter Largher

Presidente mySanitour+