GUGLIELMI – KASWALDER – OSSANNA * MINORANZE LINGUISTICHE: « PER DIFENDERE I DIRITTI IN EUROPA APPROVATA OGGI LA MOZIONE, ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO REGIONALE TN-AA SÜDTIROL »

17:54 - 26/01/2022

Non smettiamo di difendere i diritti delle minoranze linguistiche e culturali in Europa. È questo il senso della mozione approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale su proposta del cons. Luca Guglielmi e dei cofirmatari Kaswalder e Ossanna. Il Consiglio regionale oggi impegna la Giunta a trasmettere questa mozione alla Commissione Europea e a tutti i gruppi politici rappresentati nel Parlamento europeo affinché non si abbassi l’attenzione e la tutela delle minoranze in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il consigliere ladino Luca Guglielmi ringrazia tutti i colleghi del Consiglio regionale per la sensibilità dimostrata su questo importante tema.

Vicepresidente Luca Guglielmi

Di seguito la mozione approvata

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO – ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL

XVI Legislatura – Anno 2022

Al Presidente

del Consiglio regionale Sede

Trento, 26 gennaio 2022

prot. n. 807/2.10-2021-2 Cons.reg.

MOZIONE N.24/XVI

Mozione di censura nei confronti della Commissione europea in riferimento alla dichiarata non necessità di avviare nuove iniziative legislative e politiche in attuazione del “Minority SafePack”

ATTESO CHE:

– 1.128.422 cittadini europei ed un numero rilevante di parlamenti e governi regionali (e provinciali) e nazionali hanno espresso il loro sostegno, condividendola, a “Minority SafePack Iniziative”, iniziativa volta a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica dell’Unione;

– i predetti cittadini hanno chiesto all’UE di adottare una serie di atti legislativi in materia di istruzione e di cultura, di politica regionale, di partecipazione, di uguaglianza, di contenuti audiovisivi e di altri contenuti mediatici, nonché di sostegno regionale (statale), volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica dell’Unione;

– il 15 ottobre 2020 gli organizzatori hanno presentato la loro iniziativa e le relative proposte nel corso di un’audizione pubblica organizzata presso il Parlamento europeo;

– il 14 dicembre 2020 l’iniziativa dei cittadini “Minority SafePack” è stata discussa in sessione plenaria al Parlamento europeo e in data 17 dicembre 2020 è stata adottata una risoluzione che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, ha invitato la Commissione a darvi seguito e a proporre atti legislativi, ha posto l’accento sul fatto che l’iniziativa registrata dalla Commissione richiede proposte legislative in nove settori diversi e ha sottolineato l’aspettativa che ogni singola proposta sia sottoposta a verifica e valutata nel merito, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

– la Commissione europea ha deciso, in data 15 gennaio 2021, che non avvierà nuove iniziative legislative o politiche in risposta alle richieste contenute nel “Minority SafePack”, in quanto ha ritenuto sufficiente il quadro legislativo esistente.

CONSIDERATO CHE:

– la Commissione europea, nel non dare seguito a quanto richiesto nel “Minority SafePack”, agisce in contrasto con quanto deliberato da una vasta maggioranza del Parlamento europeo e non dà seguito alle problematiche sollevate da più di un milione di cittadini e da numerosi politici eletti in varie Regioni (e Province) e Stati dell’Unione;

– un simile atteggiamento da parte della Commissione europea danneggia la legittimità democratica dell’Unione europea;

– la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche deve essere migliorata e rafforzata la diversità culturale e linguistica nell’Unione.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

esprime profonda insoddisfazione e delusione per il fatto che la Commissione europea abbia ritenuto non necessario intervenire in risposta alle proposte contenute nel “Minority SafePack”, disattendendo in tal modo le legittime aspettative di più di un milione di cittadini europei ed evitando un dibattito democratico sulla necessità di implementare nuove leggi e politiche nel Parlamento europeo

e impegna la Giunta regionale

a trasmettere la presente mozione alla Commissione europea e a tutti i gruppi politici rappresentati nel Parlamento europeo.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI Luca GUGLIELMI

Walter KASWALDER Lorenzo OSSANNA