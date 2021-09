GUGLIELMI (FASSA) * TIROLO – HALL: « CELEBRATA LA “ GIORNATA DEI COMUNI DELL’EUREGIO“, CON 60 SINDACI TRENTINI ED I TRE PRESIDENTI DI TRENTINO, TIROLO E SÜDTIROLO »

Alla presenza di numerosi sindaci trentini (circa 60) e di decine di altri sindaci sudtirolesi e tirolesi i tre presidenti di Trentino, Tirolo e Südtirolo hanno celebrato stamattina a Hall in Tirolo la Giornata dei Comuni dell’Euregio.

In rappresentanza del presidente del Consiglio regionale Joseph Noggler il Vicepresidente ladino Luca Guglielmi, accompagnatro dalla senatrice Elena Testor e da numerosi sindaci mocheni e ladini, anche sudtirolesi.

I tre presidenti hanno messo a fuoco alcuni aspetti centrali nella crescita dell’Euregio : il presidente Platter ha messo in risalto lo straordinario coinvolgimento dei giovani in questa iniziativa; il presidente Kompatscher ha sottolineato l’esempio che rappresenta a livello europeo la convivenza tra lingue territori ed economie diverse nella realtà euroregionale tirolese; infine il Presidente Fugatti ha definito fondamentale per la nostra storia e per il nostro futuro il ruolo dei Comuni, primi approdi delle nostre genti.

Il vicepresidente Guglielmi ha molto apprezzato tutte le componenti che hanno partecipato alla giornata tirolese, i Sindaci e i rappresentanti dei comuni ladini e degli osservatori ladini ampezzani, certo che queste occasioni contribuiscano a rilanciare l’Euregio, nell’auspicio di una inclusione dell’Ente regionale Trentino Alto Adige/Suedtirol in questi eventi e nello sviluppo dell’Euregio, terra di dialogo, di sviluppo e di crescita dei popoli e di valorizzazione delle minoranze linguistiche.

Nella foto: da sinistra il Vicepresidente Guglielmi, l’Asessore Ossanna, il Presidente Fugatti, la senatrice Testor ed i sindaci di Fassa.