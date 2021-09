GUGLIELMI (FASSA) * MOZIONE: « LA GIUNTA PAT SI È IMPEGNATA AD INTITOLARE A CIRILLO DELLANTONIO “BORA” UNA SALA DEL LICEO ARTISTICO DI SÈN JAN »

A un anno dalla morte dell’artista e amico Reinhold Cigolla, oggi in aula del Consiglio Provinciale è stato soddisfatto un suo grande e onorevole pensiero rivolto all’artista e scultore Cirillo Dellantonio “Bora” (1876-1971).

Reinhold, allievo di Cirillo “Bora”, è una di quelle persone che più in vita si è impegnato per il riconoscimento, non solo dal punto di vista artistico ma anche da quello didattico, di quell’artista e scultore che per lui era stato un’ispirazione e che, a suo modo di vedere, non era sufficientemente valorizzato e riconosciuto nei meriti.

Il Consiglio Provinciale ha approvato, oggi, una mia mozione, ispirata al pensiero di Reinhold, con la quale la Giunta Provinciale si impegna ad intitolare a Cirillo Dellantonio “Bora” una delle principali sale del nuovo Liceo Artistico di Sèn Jan, previo accordo, chiaramente, con i soggetti istituzionali interessati.

Oggi la mia soddisfazione è doppia; non è stata meramente approvata una mia proposta di mozione ma, soprattutto sono riuscito a mantenere la promessa fatta ad un amico, una promessa che valorizza la cultura e l’arte della nostra Val di Fassa.

Nel mio piccolo, con questo gesto, spero di riuscire a dimostrare che la politica è anche sentimento, è anche amicizia e riconoscimento; come Reinhold fu ispirato in vita da Cirillo, anche io grazie all’amicizia che mi legava a Reinhold sono riuscito, benché in minima parte, a cogliere le pillole della sua estrema saggezza e cultura.

*

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale Ladino