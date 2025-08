GUARDIA DI FINANZA E SOCCORSO ALPINO / TORINO * «PRECIPITANO IN UN CANALONE SULLE MONTAGNE DI BARDONECCHIA, TRATTI IN SALVO TRE CANI»

07.00 - martedì 5 agosto 2025

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza Torino e personale del Soccorso Alpino Speleologico Piemonte (CNSAS) hanno effettuato, nella giornata di ieri, un intervento coordinato di salvataggio, riuscendo a recuperare e trarre in salvo tre cani che, precipitati in un canalone alpino, erano impossibilitati a risalire sul sentiero.

Era stata la proprietaria degli animali ad allertare i soccorsi, riferendo che gli stessi le erano sfuggiti durante una passeggiata sulle montagne di Bardonecchia (TO) e che li sentiva guaire sul versante sud della cd. “Punta Quattro Sorelle” (montagna delle Alpi Cozie, alta mt. 2.698 s.l.m.), ma che non riusciva tuttavia a individuarne la posizione esatta, a causa della forte pendenza orografica che rendeva estremamente pericoloso sporgersi in basso.

A quel punto, militari del Corpo in forza alla Stazione S.A.G.F. Bardonecchia, unitamente a personale della Stazione del citato Ente civile alla stessa sede, raggiungevano la segnalante con un idoneo veicolo, riuscendo dapprima a individuare la posizione esatta degli animali – un canale impervio nel quale i malcapitati erano precipitati – grazie all’utilizzo di un drone in dotazione al CNSAS e, successivamente, a raggiungerli e recuperarli in piena sicurezza, con manovre in cordata abili e tecnicamente complesse.

I cani – molto spaventati, ma illesi -, unitamente alla loro proprietaria, venivano infine trasportati a valle.