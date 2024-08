GUARDIA COSTIERA * MEETING DI RIMINI: «FOCUS SU SICUREZZA NAVIGAZIONE E SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE»

07.21 - venerdì 23 agosto 2024

“E…state in sicurezza con la Guardia Costiera”: al Meeting di Rimini la Guardia Costiera protagonista con un Talk sulla sicurezza in mare.

Ieri pomeriggio al Meeting di Rimini si è tenuto un Talk dal titolo “E…state in sicurezza con la Guardia Costiera”, organizzato dalla Guardia Costiera e moderato dal giornalista Enea Conti.

Sul palco sono intervenuti il Vice Comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo e il Comandante Cosimo Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera.

Tra gli ospiti del panel, l’Avvocato Antonio Bufalari, Segretario Generale di Assonautica e l’Ing. Giovanni Ceccarelli, esperto progettista nautico.

Tanti gli argomenti di estrema attualità trattati e gli spunti di riflessione emersi durante il dibattito, dalla sicurezza del diporto nautico, declinata nei suoi vari aspetti, sia giuridici che tecnico-operativi, all’attività svolta nel corso della stagione estiva dalla Guardia Costiera a tutela della sicurezza della navigazione e a salvaguardia della vita umana in mare.

L’Ammiraglio Liardo, nel corso del suo intervento, ha evidenziato il ruolo affidato alla Guardia Costiera dal legislatore a tutela della sicurezza in mare, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività marittime e di quelle connesse con gli usi civili del mare, sicurezza – ha sottolineato- elemento importante anche per lo sviluppo economico del settore del turismo nautico.

È’ stato inoltre sottolineato lo sforzo messo in campo dalla Guardia Costiera per promuovere e diffondere la cultura del mare, anche a beneficio delle giovani generazioni.

Il Comandante Nicastro ha sottolineato numeri registrati dalla Guardia Costiera, nella settimana di Ferragosto e più in generale nel corso della prima parte della stagione estiva nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024”, evidenziando inoltre come i dati (relativi alle unità e alle persone soccorse in mare, ma anche ai sinistri marittimi), nonostante alcuni gravi incidenti, indicano un trend positivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (con dati relativi ai soccorsi in decremento) a testimonianza dell’importanza della prevenzione e della diffusione della conoscenza delle regole presenti in mare, obiettivo perseguito fortemente dalla Guardia Costiera.

L’Avvocato Bufalari e l’Ing. Ceccarelli, nel corso dei rispettivi interventi, hanno sottolineato l’importanza della sicurezza nel mondo della nautica da diporto, che parte dalle modalità di progettazione e costruzione delle imbarcazioni, che rispondono a precisi requisiti e standard europei e internazionali, passando necessariamente attraverso il rispetto delle regole previste dall’ordinamento giuridico.

La Guardia Costiera è presente al Meeting di Rimini “per l’Amicizia tra i Popoli” con un proprio stand istituzionale all’interno del padiglione ‘L’Italia in movomento’ allestito dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

In Fiera, visitabile sino a domenica, è possibile conoscere le componenti specialistiche della Guardia costiera, salire a bordo di un elicottero AW139 e vivere un’emozionante ed unica esperienza interattiva virtuale nelle vesti di un aerosoccorritore della Guardia Costiera in un’operazione di salvataggio di un naufrago.