GUARDIA COSTIERA * LAMPEDUSA: «IMBARCAZIONE SEMIAFFONDATA, SALVATI SETTE MIGRANTI» (VIDEO)

Lampedusa, imbarcazione semi-affondata: la Guardia Costiera salva 7 migranti.

Questa mattina, a circa 10 miglia a sud-ovest di Lampedusa, la Guardia Costiera ha prestato soccorso ad un’imbarcazione alla deriva, ormai semi-sommersa e in procinto di affondare, con 7 migranti a bordo, tutti uomini di nazionalità siriana.

Sul punto è intervenuta la motovedetta SAR CP 324 della Guardia Costiera di Lampedusa, sotto il coordinamento del 12° Centro Secondario di Soccorso Marittimo (M.R.S.C. – Marittime Rescue Sub Center) della Guardia costiera di Palermo.

Tutti i naufraghi sono stati tratti in salvo, grazie all’intervento del Soccorritore Marittimo della Guardia Costiera imbarcato a bordo della motovedetta.

Le 7 persone, esauste, sono state quindi portate in salvo a Lampedusa. I migranti, una volta soccorsi, hanno dichiarato di essere partiti lo scorso 1° settembre dalla Libia, con a bordo 28 persone (tra cui 3 minori), 21 delle quali, durante la navigazione, sarebbero cadute in mare per le avverse condizioni meteorologiche.

Sono in corso le ricerche dei dispersi con unità navali e un aereo ATR 42 della guardia costiera. Il Centro nazionale di coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia costiera di Roma ha allertato i centri di soccorso libico, maltese e tunisino.