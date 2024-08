GUARDIA COSTIERA * AFFONDAMENTO BAYESIAN: «AL VIA IL MONITORAGGIO AMBIENTALE, PER SCONGIURARE FUORIUSCITE DI IDROCARBURI» (VIDEO)

17.26 - martedì 27 agosto 2024

Terminate le operazioni SAR a seguito del naufragio dello yacht Bayesian, la Guardia Costiera sta conducendo un’attività di monitoraggio ambientale sul luogo dell’affondamento, per scongiurare eventuali fuoriuscite di idrocarburi provenienti dallo scafo.

Le operazioni vengono svolte con l’impiego di mezzi navali della Guardia Costiera e mediante prelievi di campioni effettuati sulla colonna d’acqua in prossimità del relitto dai sommozzatori dei Nuclei Subacquei Guardia Costiera di Napoli e Messina, con l’ausilio di un veicolo subacqueo a controllo remoto (ROV – Remotely Operated Vehicle) e l’impiego di specifiche sonde parametriche per l’analisi ed il monitoraggio qualitativo delle acque, in collaborazione con il personale dell’Arpa Sicilia.

Al momento non si registrano perdite dai serbatoi e non risultano tracce di inquinamento da idrocarburi.