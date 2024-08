GSH (COOP SOCIALE) – TRENTINO * “DALLE DOLOMITI ALL’ETNA”: «PARTITO DALLA PAGANELLA IL “CAMMINO PER L’INCLUSIONE”, UNA RAPPRESENTANZA SARÀ RICEVUTA DA PAPA FRANCESCO»

08.48 - venerdì 30 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dalle Dolomiti all’Etna: partito ieri in Paganella il cammino per l’inclusione. La Cooperativa Gsh partecipa attivamente all’iniziativa che pone l’attenzione sui temi dell’inclusione e della sostenibilità. È partito ufficialmente da Fai della Paganella il progetto “Dalle Dolomiti all’Etna – In cammino per l’inclusione e la sostenibilità”, un viaggio a piedi attraverso l’Italia organizzato dall’Associazione “Dolomiti Open asd” in occasione del decennale del progetto “Brenta Open” a cui partecipa attivamente la Cooperativa Sociale Gsh.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle persone sui temi dell’inclusione e della sostenibilità, unendo simbolicamente, attraverso un cammino dal Trentino alla Sicilia, due siti naturali Patrimonio Mondiale Unesco che si trovano a nord e a sud della nostra Penisola: le Dolomiti e il Monte Etna. Il cammino si svolgerà dal 29 agosto al 10 dicembre 2024 e durante il viaggio a piedi si attraverseranno Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per un totale di oltre 2.000 km.

Nel tragitto tra Campania e Calabria 14 tappe saranno percorse in bicicletta/handbike. Durante il percorso, oltre alle Dolomiti e all’Etna, s’incontreranno altri importanti siti Patrimonio Mondiale Unesco, tra i quali, Padova (Urbs Picta e Orto Botanico); Ferrara (Città del Rinascimento); i Portici di Bologna; Spoleto (Basilica di San Salvatore); Assisi (la Basilica di San Francesco); il Centro storico di Roma; il Centro storico di Napoli; le Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata; il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con il sito archeologico di Paestum.

L’iniziativa è patrocinata da: Fondazione Dolomiti Unesco; Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale; Sport Inclusion Network; Apt Dolomiti Paganella; Muse – Museo delle Scienze di Trento. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Tsm – Accademia della Montagna; Sportfund Fondazione Italiana per lo Sport Ets e con il sostegno di Montura. Al progetto partecipa, inoltre, l’Ecomuseo della Judicaria ed è, altresì, in corso la definizione di una collaborazione con la Direzione Regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica, sostenibilità, Parchi della Regione Lazio.

Una rappresentanza dei partecipanti al cammino sarà ricevuta, per un breve incontro, da Papa Francesco. Oltre 40 persone hanno preso parte alla prima tappa del cammino, con una nutrita rappresentanza di ospiti della Cooperativa Gsh. “Abbiamo deciso con entusiasmo di partecipare a questa iniziativa -afferma il presidente della Coop Gsh Michele Covi- poiché questo cammino si propone di coinvolgere realtà come GSH impegnate nel promuovere iniziative inclusive in favore delle persone con disabilità, al fine di testimoniare l’importanza dei valori dell’inclusione, cioè il motore di una società che accoglie le persone in modo paritario, e della sostenibilità.

Sono valori, questi, che trovano espressione anche nella frequentazione dell’ambiente naturale attraverso un approccio a passo lento, rispettoso della natura, aperto agli altri, nella consapevolezza che ognuno di noi si caratterizza per le sue diversità che diventano una ricchezza da valorizzare per sé stessi e le altre persone.

Questo progetto si aggiunge alle tante attività che proponiamo ai nostri ospiti durante tutto l’anno poichè siamo fortemente convinti che lo sport e la frequentazione dell’ambiente naturale rappresentino elementi fondamentali per il benessere psicofisico delle persone, naturalmente incluse coloro che vivono con una disabilità. L’attività fisica regolare offre infatti numerosi benefici per la salute, sia a livello fisico che mentale, contribuendo a migliorare la qualità della vita e favorendo l’inclusione sociale. Queste attività non solo migliorano la salute fisica e mentale, ma favoriscono anche l’integrazione sociale, contribuendo a una vita più attiva, autonoma e soddisfacente”.

La partenza è scattata appunto dall’Altopiano della Paganella-Dolomiti di Brenta e l’arrivo, dopo ben 55 tappe, è previsto sul Monte Etna, sul versante nord del vulcano, per il 10 dicembre.