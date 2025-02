20.36 - mercoledì 12 febbraio 2025

GRUPPO TIM:

EBITDA AFTER LEASE 2024 IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA, DEBITO NETTO AFTER LEASE SOTTO €7,3 MLD E LEVA INFERIORE A 2x

RICAVI +3,1% YOY A €14,5 MLD, EBITDA AFTER LEASE A €3,7 MLD (+10,1% YOY)

CENTRATE TUTTE LE GUIDANCE PER TRE ANNI CONSECUTIVI

***

PIANO STRATEGICO: GENERAZIONE DI CASSA GIÀ DAL 2025, POSSIBILE UN RITORNO ALLA REMUNERAZIONE A FAVORE DEI SOCI NEL TRIENNIO 2026-2028

EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE PARI A €2,5 MLD IN ARCO DI PIANO 2025-2027

INVESTIMENTI A LIVELLO DI GRUPPO PARI A €6 MLD NEL TRIENNIO, CON FOCUS SU 5G, DATA CENTER, IOT E AI

***

TIM GROUP:

DOUBLE-DIGIT GROWTH IN EBITDA AFTER LEASE FOR 2024, NET DEBT AFTER LEASE UNDER €7.3 BLN AND LEVERAGE BELOW 2x

REVENUES AT €14.5 BLN (+3.1% YOY) AND EBITDA AFTER LEASE AT €3.7 BLN (+10.1% YOY)

GUIDANCE FULLY MET FOR THIRD YEAR IN A ROW

***

STRATEGIC PLAN: CASH GENERATION ADVANCED TO 2025, POSSIBLE RETURN TO SHAREHOLDERS’ REMUNERATION IN THE THREE-YEAR PERIOD 2026-2028

EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE OF €2.5 BLN OVER THE 2025-2027 PLAN PERIOD

GROUP-LEVEL INVESTMENTS OF €6 BLN OVER THE THREE-YEAR PERIOD, FOCUSING ON 5G, DATA CENTERS, IOT AND AI