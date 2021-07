GRUPPO TECNOCASA: BILANCIO 2020: « UTILE NETTO CONSOLIDATO A 22,77 MLN, UTILE NETTO A EURO 22.766 MILA (EURO 30.825 MILA NEL 2019) »

Il 28 giugno 2021 si è svola l’Assemblea degli Azionisti della Società TECNOCASA HOLDING SpA che ha approvato il bilancio al 31.12.2020.

“Il Gruppo Tecnocasa – afferma Luigi Cavuoto, Consigliere Delegato Tecnocasa Holding SpA – opera, tramite le proprie società partecipate, nell’ambito del franchising immobiliare, della mediazione creditizia, del trading e consulenza immobiliare, nonché del settore finanziario ed assicurativo. Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 fa rilevare ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 149.850 mila (euro 140.584 mila nel 2019), un margine operativo lordo pari ad euro 34.150 mila (euro 32.683 mila nel 2019) ed utile netto pari a euro 22.766 mila (euro 30.825 mila nel 2019)”.

Di seguito i dati di sintesi, in milioni di euro, relativi al bilancio consolidato:

Il Consiglio di Amministrazione, nell’esprimere soddisfazione per i positivi risultati raggiunti tenuto altresì conto dei riflessi sull’economia reale dell’emergenza sanitaria, ringrazia tutti i collaboratori ed il management che contribuiscono con professionalità ed efficacia a consolidare e rafforzare la crescita del Gruppo.

Il Gruppo Tecnocasa, fondato e presieduto dal Dott. Oreste Pasquali, nasce nel 1986 come rete di agenzie di intermediazione immobiliare in franchising alle quali si affiancano successivamente quelle di mediazione creditizia. Attraverso la creazione di marchi di rete e rami d’azienda complementari fra loro, il Gruppo cresce nel tempo sia dal punto di vista numerico, sia da quello organizzativo. La politica della creazione del valore unita alla focalizzazione sulla competitività del business hanno permesso al Gruppo Tecnocasa leader a livello nazionale ed europeo, con oltre 3.400 agenzie e 14 mila collaboratori in tutto il mondo.