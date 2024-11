GRUPPO SPARKASSE – FEI * “PROGRAMMA INVESTEU“: «50 MILIONI DI NUOVE RISORSE, PER PMI E SMALL MID-CAPS INNOVATIVE»

11.18 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gruppo Sparkasse insieme a FEI: oltre 50 mio. di nuove risorse per le imprese. Grazie a un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e al programma InvestEU dell’Unione Europea, il Gruppo Sparkasse mette a disposizione oltre 50 milioni di euro di crediti a condizioni agevolate alle PMI e Small Mid-Caps innovative, green e operanti nel settore culturale.

Il Gruppo Sparkasse, grazie a un accordo con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e al programma InvestEU dell’Unione Europea, mette a disposizione un portafoglio creditizio di oltre 50 milioni di euro che potrà godere di garanzie per 39,5 milioni di euro.

Nell’ambito dell’accordo InvestEU, Sparkasse per i prossimi tre anni potrà concedere crediti a condizioni agevolate alle PMI e Small Mid-Caps innovative, green e operanti nel settore culturale. Grazie alla linea di garanzia di InvestEU per l’innovazione e la digitalizzazione, il Gruppo Sparkasse intende migliorare l’accesso al credito delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, che si contraddistinguono per un’elevata intensità di ricerca e innovazione, o che intendono affrontare la trasformazione digitale.

Ancora, la linea di garanzia di sostenibilità di InvestEU consentirà al Gruppo Sparkasse di promuovere la transizione verde e sostenibile dell’economia, agevolando investimenti rispettosi dell’ambiente e inclusivi da parte delle Imprese del territorio, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Tassonomia Europea.

Infine, è prevista una linea di garanzia a sostegno delle imprese operanti nel settore culturale e ricreativo.

“La partnership ormai consolidata con il Fondo Europeo per gli Investimenti, grazie anche a questo accordo, ci consentirà di realizzare nuovi e concreti percorsi di sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare nella digitalizzazione e nella transizione sostenibile”, spiega il Responsabile della Direzione Private & Corporate Banking, Emiliano Picello.

“In uno scenario di rapido cambiamento tecnologico e sociale, il Gruppo Sparkasse, il più grande gruppo bancario territoriale del Nordest, ancora una volta dimostra di essere al fianco delle piccole e medie imprese del nostro territorio”, aggiunge il Responsabile dei Servizi Finanziari per le Imprese, Roberto Negri.