GRUPPO REGIONALE FDI TN-AA * CONVEGNO “RAFFORZARE IL RUOLO DELLA REGIONE”, GALATEO, « INSIEME TRENTO E BOLZANO CONTANO DI PIÙ A ROMA »

20.03 - domenica 23 luglio 2023

Su iniziativa del Gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia del Trentino-Alto Adige, guidato dal Capogruppo Marco Galateo, si è svolto a Mezzocorona (TN), il convegno dal titolo, “Il ruolo della Regione e degli Enti Locali – Il bilancio dell’attività del Gruppo regionale nella consiliatura”. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per compiere una valutazione in merito all’azione svolta dal gruppo di Fratelli d’Italia nel corso della consiliatura. Tutti i relatori hanno rimarcato l’importanza di rafforzare il ruolo della Regione.

Sono intervenuti: Marco Galateo, Capogruppo FDI in Consiglio Regionale; Claudio Cia, Consigliere Regionale già Assessore Regionale; Katia Rossato, Consigliere Regionale; Bruna Dalpalù, Consigliere Regionale; Alessandro Urzi, Parlamentare e Componente della Commissione dei 12 già Consigliere Regionale; Matteo Migazzi, Componente della Commissione dei 12.

Hanno portato un saluto anche l’On. Andrea De Bertoldi; Walter Clauser, vicesindaco Borgo d’Anaunia ed ex sindaco di Malosco; l’On. Giacomo Bezzi, già Consigliere regionale, deputato, presidente del Consiglio provinciale di Trento e sindaco di Ossana; Anna Scarafoni, Consigliere comunale a Bolzano; Christian Zanetti, Consigliere comunale Trento.

Marco Galateo: “Quella di oggi è stata l’occasione per rendere conto ai nostri concittadini del lavoro svolto. Siamo cresciuti molto in questi anni facendo proposte di buon senso, negli ristretti ambiti di competenza che sono rimasti alla Regione. Penso in particolare al supporto agli enti locali e al monitoraggio del passaggio del personale della giustizia alla Regione per tutelarne la funzionalità in un’ottica di tutela del servizio. Recuperare il ruolo della Regione è un modo anche per valorizzare l’autonomia delle due province. Insieme Trento e Bolzano contano di più a Roma. L’istituzione regionale può farsi portavoce delle istanze del territorio”.

On. De Bertoldi: “Ruolo della regione è nella storia della destra”.

Claudio Cia: “Mi sono sempre battuto per il riconoscimento del ruolo degli amministratori locali. La perdita di ruolo del Presidente della Giunta regionale è stata causa principale dell’indebolimento dell’ente regionale.”

Katia Rossato: “La Regione è stata depauperata delle proprie competenze. Ci sono sensibilità diverse sull’autonomia a Bolzano e Trento. Anche a Trento vanno riacquisite le competenze”.

Bruna Dalpalù: “Voglio ricordare la nostra battaglia contro il bostrico che è un flagello per i nostri boschi. Su questo abbiamo lavorato con la Regione e l’Euregio che devono e possono essere protagoniste della lotta al cambiamento climatico.”

Matteo Migazzi: “La Regione deve tornare al centro del dibattito. I relatori di oggi si sono impegnati per tutelarla. Il rafforzamento delle Province si è realizzato con l’impoverimento e la marginalizzazione della Regione.”

Alessandro Urzì: “Delega di funzioni amministrative strumentale a trasformare la Regione in una scatola vuota. La Regione ha un potenziale enorme, ma ci vuole una visione complessiva. Essere protagonisti significa accettare la sfida per la realizzazione di un modello che possa essere considerato esemplare per tutto il territorio nazionale.”

Walter Kaluser: “Regione depotenziata. Unico rapporto che ci ho avuto da amministratore è stato sulla scelta del nome del nostro comune dopo la fusione”.