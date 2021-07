GRUPPO LUNELLI – TRENTO * ” FERRARI F1® PODIUM JEROBOAM “: « LA NUOVA BOTTIGLIA SARÀ PRESENTATA IN OCCASIONE DEL PIRELLI BRITISH GRAN PRIX™, IN PROGRAMMA A SILVERSTONE IL 18 LUGLIO » (VIDEO)

“Ferrari F1® Podium Jeroboam” per vivere le emozioni dei campioni della Formula 1®. La bottiglia di Ferrari Trentodoc protagonista sul podio della Formula 1® sarà disponibile, in tiratura limitata ed esclusivamente in formato Jeroboam, subito dopo il Pirelli British Grand Prix™, a Silverstone.

Vivere l’emozione dei grandi campioni e brindare come i piloti sul podio ora è possibile, grazie alla Ferrari F1® Podium Jeroboam, che la cantina del Gruppo Lunelli, brindisi ufficiale della Formula 1®, lancia in occasione del Pirelli British Grand Prix™, in programma a Silverstone il 18 luglio.

La nuova bottiglia riprende quella utilizzata sul podio, con la grande scritta laterale e il simbolo del vincitore del Gran Premio, e riporta il logo ufficiale di Formula 1®. È prodotta in tiratura limitata e solo nel formato da 3 litri, tipico delle celebrazioni, chiamato Jeroboam in onore del re dell’Antico Testamento Geroboamo. Sarà proposta in uno speciale cofanetto cilindrico con un design dedicato.

Per questa particolare edizione limitata, Ferrari Trento ha scelto un Blanc de Blancs millesimato della vendemmia 2015, che nasce da sole uve Chardonnay coltivate alle pendici dei monti del Trentino, nelle zone più vocate identificate dal disciplinare Trentodoc. L’annata 2015 è stata contraddistinta da un decorso caldo e asciutto, che ha permesso di ottenere uve perfettamente sane e ricche dal punto di vista aromatico. La provenienza delle uve da vigneti in alta quota ha assicurato la freschezza, permettendo a questo Trentodoc di esprimere una straordinaria complessità. Al naso regala sentori di mela golden e fiori di campo, sottolineati da una delicata fragranza di lievito, che si amplificano in bocca con ricordi di crosta di pane e frutta matura. L’affinamento sui lieviti per oltre 5 anni ne determina armoniosità e persistenza.

La nuova iniziativa celebra il grande sport, ma soprattutto questa emozionante collaborazione, che segna la prima volta un vino italiano come brindisi ufficiale del Campionato di Formula 1®; un vero traguardo che conferma l’autorevolezza e l’apprezzamento di cui gode Ferrari Trento in Italia e nel mondo, rafforzando ulteriormente i valori di eccellenza e italianità che rappresenta.