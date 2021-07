GRUPPO GPI-UMANA MEDICAL * COLLABORAZIONE CON BAYER E UNIVERSITÀ DI MAINZ: « L’OBIETTIVO È TESTARE UN DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO CARDIACO REMOTO, IN PAZIENTI CON INSUFFICIENZA »

Umana Medical, società del Gruppo GPI, annuncia la collaborazione con il “Preventive Cardiology and Medical Prevention, Center of Cardiology” dell’University Medical Center Mainz e con Bayer AG, su uno studio clinico (studio MyoMobile) che intende testare UMANA T1 Heart Monitor – un nuovo dispositivo di monitoraggio cardiaco remoto in tempo reale – per pazienti con insufficienza cardiaca.

“Il team di Umana Medical è entusiasta dell’opportunità di collaborare e lavorare fianco a fianco con Bayer e il personale esperto presso l’University Medical Center dell’Università Johannes Gutenberg di Mainz, uno dei principali istituti di ricerca accademici in Germania”, afferma Adrian Attard Trevisan, cofondatore e amministratore delegato di Umana Medical.

Il progetto MyoMobile è uno studio prospettico randomizzato che analizza l’effetto di un intervento di “mobile health” personalizzato sui livelli di attività fisica di pazienti con insufficienza cardiaca. Lo studio è condotto dal Centro medico universitario della Johannes Gutenberg University di Mainz e finanziato da Bayer.

“L’intolleranza all’esercizio è uno dei principali sintomi dello scompenso cardiaco e l’inattività fisica contribuisce in modo significativo alla progressione di tale patologia”, afferma il professor Philipp Wild, a capo del Preventive Cardiology und Medical Prevention and Head of Clinical Epidemiology and Systems Medicine, Center for Thrombosis and Hemostasis (CTH) at the University Medical Center Mainz. “Abbiamo deciso di agire sviluppando un’app mobile per motivare ogni singolo paziente ad adottare uno stile di vita attivo fornendo consigli con un approccio semplice, flessibile e interattivo. Lo studio contribuirà a una migliore comprensione di come un intervento personalizzato basato su app influenzi la qualità della vita, lo stato cardiovascolare, la capacità di esercizio e i percorsi molecolari rilevanti per lo sviluppo e la progressione della sindrome da scompenso cardiaco”.

Il gruppo di Mainz combina la vasta esperienza acquisita nella ricerca sulla medicina cardiovascolare e la medicina dei sistemi con l’applicazione di app e dispositivi indossabili. L’app è stata sviluppata assieme ad IBM e un team di ulteriori esperti della Johannes Gutenberg-University Mainz (Matthias Michal, professore al Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Medical Center Mainz e Perikles Simon, professore all’Institute for Sports Science, Johannes Gutenberg University Mainz).

I partner tecnologici IBM, Umana Medical e McRoberts supportano questo progetto innovativo fornendo dispositivi elettronici e applicazioni all’avanguardia per monitorare lo stato di salute e l’attività dei soggetti arruolati nello studio. Il monitor cardiaco UMANA T1 verrà utilizzato per il monitoraggio da remoto e in tempo reale dei segni vitali come il ritmo cardiaco e le anomalie del ritmo, la pressione sanguigna e la frequenza respiratoria.

Il sistema T1 è un sistema di telemonitoraggio assistito da Intelligenza Artificiale (AI) che utilizza un “tattoo sensor” proprietario denominato “Smarter Skin” che consente ai professionisti in ambito sanitario di monitorare efficacemente i segni vitali dei pazienti, senza interferire con la loro qualità di vita quotidiana. Il sistema è stato ampiamente utilizzato in numerosi paesi durante la pandemia per monitorare comodamente da casa i pazienti affetti da COVID-19 .