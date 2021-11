GRUPPO GPI – TRENTO * BLOOD MANAGEMENT SYSTEM: « SIGLATI IMPORTANTI CONTRATTI IN SVIZZERA – FRANCIA – BELGIO – ALBANIA – MALESIA – USA, CRESCITA DEL COMPARTO AUTOMATION IN AUSTRIA »

Il Gruppo Gpi ha acquisito nuovi importanti clienti nel settore del Blood Management System: i Centri trasfusionali albanesi, il City of Hope in California (Usa) e la Stiftung Blutspende SRK Ostschweiz (Fondazione per la donazione del sangue della Svizzera orientale). A questi contratti se ne aggiungono altri stipulati in Belgio, Malesia e in Francia.

L’ampia gamma di soluzioni offerte da Gpi nel settore dei sistemi trasfusionali permette di fornire a ciascun cliente sistemi con un alto grado di personalizzazione. Ad esempio, nel caso svizzero l’accordo prevede la fornitura di una soluzione del software eHematos, che migliora la qualità del processo con riduzione degli errori di trasmissione e dei costi. In questo modo aumenta la sicurezza per il paziente, perché la soluzione prevede che l’intero percorso del sangue, dal donatore al ricevente, venga mappato dal software eHematos.

Anche la logistica del farmaco segna progressi, grazie a tre nuovi contratti per la fornitura dell’armadio automatizzato Riedl Phasys in altrettante farmacie austriache.

Il valore complessivo dei nuovi contratti è di circa 3 milioni di euro, uno sviluppo commerciale importante nel percorso di internazionalizzazione del Gruppo Gpi.

GRUPPO GPI

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione.

Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all’estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l’obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L’offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 271 mln di Euro, oltre 6.100 dipendenti e più di 2.400 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517