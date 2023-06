GRUPPO FS – TRENITALIA: « CON “SUMMER EXPERIENCE 2023” NUOVI COLLEGAMENTI CON LE CITTÀ ITALIANE, I “FRECCIAROSSA” PER LE LOCALITÀ DI MONTAGNA »

08.27 - venerdì 9 giugno 2023

SUMMER EXPERIENCE 2023 TRENTINO-ALTO ADIGE: PIU’ COLLEGAMENTI CON LE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE

· 10 Frecciarossa al giorno Roma-Firenze-Bologna da e per Trento e Bolzano;

· 2 Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano il sabato e la domenica;

· più bici sulla linea Bologna – Verona – Trento – Bolzano – Brennero;

· confermati i Freccia Link per Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme, Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Summer Experience 2023, più treni, più fermate, più posti per le vacanze estive. Al via da domenica 11 giugno l’offerta presentata dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per garantire viaggi più frequenti, capillari e intermodali a bordo di Frecce, Intercity, treni del Regionale di Trenitalia e Ferrovie del Sud Est e autobus di Busitalia. Un’offerta integrata e internazionale, nel segno dell’intermodalità anche attraverso strumenti sempre più innovativi e digitali. Oltre 250 Frecce, 20 FrecciaLink e 52 intermodali turistici LINK permetteranno di raggiungere comodamente più di 120 destinazioni con 120.000 posti offerti quotidianamente.

Oltre 6.600 collegamenti in treno e circa 11.000 corse bus di Busitalia e FSE in Italia, e oltre 3.300 collegamenti complessivi al giorno in treno e 8.000 corse bus in Europa.

Un 2023, dunque, all’insegna del viaggio per il Polo Passeggeri che ha registrato un incremento del 24% rispetto al 2022 con 225 milioni di viaggi nei primi 5 mesi dell’anno.

LA SUMMER EXPERIENCE IN TRENTINO-ALTO ADIGE

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS si conferma vicino agli amanti delle mete turistiche di montagna e delle località di alta quota del nord Italia. Con 10 Frecciarossa al giorno Roma-Firenze-Bologna da e per Trento e Bolzano e 2 Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano previsti il sabato e la domenica sarà possibile raggiungere le località di montagna del Trentino-Alto Adige. Due Frecciarossa collegheranno il Trentino-Alto Adige e la costa Adriatica (Rimini, Ancona, Pescara) per le partenze del sabato e della domenica.

Confermati i Freccia Link che permetteranno di raggiungere le località di montagna: Val Gardena (Selva di Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Ortisei), Val di Fassa e Val di Fiemme (Canazei, Vigo di Fassa, Moena, Predazzo, Cavalese), Madonna di Campiglio e Pinzolo. Per chi ama viaggiare in notturna, con gli Intercity Notte che collegano Roma a Bolzano e San Candido (con fermate intermedie a Dobbiaco, Brunico, Fortezza e Bressanone) è possibile guadagnare ore diurne e lasciare a casa il mezzo di trasporto privato.

PIU’ BICI SULLA LINEA BOLOGNA – VERONA – TRENTO – BOLZANO – BRENNERO

A partire da giugno i Regionali Veloci della Direzione Regionale Veneto di Trenitalia in circolazione sulla linea Bologna-Verona-Trento-Bolzano-Brennero saranno attrezzati con una carrozza aggiuntiva dedicata al trasporto bici permettendo ad ogni treno di trasportare 64 biciclette per un totale di 896 posti bici al giorno.

LE PROMOZIONI DI TRENITALIA

Viaggiare sui Frecciarossa e Frecciargento in estate in compagnia della famiglia sarà più conveniente con l’offerta FrecciaFAMILY grazie alla quale gli under 15 viaggiano gratis e gli adulti con una riduzione del 50%. Viaggio anche in compagnia degli amici a quattro zampe con la promo Cani Gratis: per viaggi fino al 15 settembre, il biglietto per i cani (di qualsiasi taglia al di fuori del trasportino) è gratuito. I giovani fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG,viaggiando a 19 e 29 euro e i mini-gruppi (offerta Insieme) con uno sconto fino al 60%. Riduzioni fino al 50% previste con le offerte Me&You eSenior, per gli over 60. Acquistando il biglietto andata e ritorno, A/R Frecce in settimana è previsto uno sconto del 50% e Speciale A/R in giornata del 70%.

Viaggiare tra le meraviglie di Italia alla scoperta delle principali attrazioni locali, è sempre più conveniente grazie ai servizi del Regionale di Trenitalia con l'offerta Italia in Tour, viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). L'offerta si estende anche agli amici a quattro zampe con Dog in Tour che permette viaggi illimitati per 3 giorni a 15 € o per 5 giorni a 25 €. Le offerte non sono valide all'interno della Provincia Autonoma di Bolzano e nella tratta Trento – Bassano del Grappa.

Sui treni regionali, dal 12 giugno, è possibile usufruire dell’offerta Junior Estate che, dal lunedì al venerdì consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante.