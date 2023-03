GRUPPO CONSILIARE VERDE REGIONALE * INDENNITÀ CONSIGLIERI TN-AA/SÜDTIROL: « BOCCIATO IL DISEGNO DI LEGGE NOGGLER, VOTO CONTRARIO DA TUTTA L’OPPOSIZIONE »

18.28 - giovedì 16 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LEGGE NOGGLER SULL’AUMENTO DELLE INDENNITÀ POLITICHE BOCCIATA!

La commissione del Consiglio regionale ha appena bocciato il disegno di legge NOGGLER che aumentava gli stipendi netti dei consiglieri, rendeva esentasse una parte dello stipendio e prometteva risparmi inesistenti. Ha votato no tutta l’opposizione (Verdi, Team K, Pd, M5S, Freiheitlichen), ha votato no anche parte della maggioranza (Lega altoatesina e trentina), e perfino la Svp si è astenuta. Voti favorevoli: ZERO. Cose mail viste. Davvero MAI VISTE.

(Come opposizione avevamo presentato un emendamento interamente sostitutivo della legge che aboliva gli aumenti ISTAT per il futuro. Poiché la legge è stata bocciata prima del passaggio alla trattazione degli articoli, l’emendamento resta comunque valido per l’aula. Dove comunque sono già all’ordine del giorno del consiglio tre disegni di legge, tra cui uno del nostro gruppo verde, per eliminare l’aumento istat. Nel nostro disegno di legge è previsto anche un processo partecipativo (assemblea dei cittadini e cittadine nominati a sorte + parere dei sindacati) per riformare le indennità politiche, in modo da recuperare su questo argomento un rapporto positivo con la popolazione.

*

Gruppo consiliare regionale Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Gruppa Verda

Lucia Coppola- consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde