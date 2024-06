GRUPPO CONSILIARE FDI E VICEPRESIDENTE PAT * ELEZIONI: «VOTATE FRATELLI D’ITALIA E GIORGIA MELONI, PER UN’ITALIA CHE CONTI IN EUROPA»

17.47 - venerdì 7 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Elezioni europee, Gruppo Consiliare FdI e vicepresidente PAT: “Per un’Italia che conti in Europa votate Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni”. Sabato 8 e domenica 9 giugno anche i trentini sono chiamati alle urne per le elezioni per il Parlamento europeo per la legislatura 2024 – 2029.

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Biada, Girardi e Daldoss, unitamente alla Vicepresidente Gerosa, invitano i trentini a votare il partito di Giorgia Meloni e il suo Presidente per garantire la rinascita di un’Europa forte, libera e sovrana, che sia più autorevole e consapevole della necessità di tutelare i propri interessi nelle relazioni internazionali e in cui anche la nostra amata Italia torni a contare davvero.

Un’Europa nuova, in cui la voce dell’Italia con i rappresentanti di Fratelli d’Italia, saprà farsi sentire, per la difesa e tutela dei suoi cittadini, delle sue aziende e delle nostre produzioni. Un’Europa che difende i suoi confini e con l’Italia che (dopo anni in cui le ha subite) diventi protagonista delle scelte. L’invito è di sostenere il Presidente Giorgia Meloni anche in Europa, nel riconoscimento della sua attività e dell’ottimo lavoro che la vede impegnata in prima persona come leader indiscusso del Governo. Votando Fratelli d’Italia, il partito dei valori, della coerenza e della concretezza.

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia della Provincia autonoma di Trento, con la sua Vicepresidente, invita i cittadini non solo a mettere una X sul simbolo di Fratelli d’Italia, ma anche ad esprimere le tre le preferenze possibili, votando due donne e un uomo (indipendentemente dall’ordine scelto) e ricordando che votare per tre candidati dello stesso genere comporta l’annullamento della seconda e della terza preferenza. L’appello è quindi scrivere, a fianco del simbolo di FdI, come prima preferenza Giorgia Meloni (oppure semplicemente Giorgia); come seconda preferenza la candidatura del territorio, Alessia Ambrosi; come terza preferenza un uomo, quindi uno dei nominativi maschili candidati nella lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione “Italia Nord – Orientale” (Sergio Antonio Berlato, Stefano Cavedagna, Alessandro Ciriani, Guglielmo Garagnani, Lucas Pavanetto, Daniele Polato, Piergiacomo Sibiano detto Piga).

Il voto dell’8-9 giugno sarà fondamentale per dare una svolta a quella che ormai è l’Europa dei burocrati, lontana dalla gente e dalle reali necessità degli Stati che ne fanno parte, un’Europa che invece di lavorare per dare valore alle Nazioni perché potessero fare della loro unione un valore aggiunto, negli anni è andata nella direzione opposta. Solo andando a votare, scegliendo poi Fratelli d’Italia, l’Italia potrà iniziare a fare la differenza.

*

Cons. Daniele Biada

Cons. Carlo Daldoss

Vicepresidente PAT Francesca Gerosa

Cons. Christian Girardi