GRUPPI CONSILIARI FDI (PAT E COMUNE TRENTO) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « LA NOSTRA POSIZIONE È CHIARA FIN DAL 2021, SÌ ALL’OPERA NO A QUESTO TRACCIATO »

Circonvallazione ferroviaria di Trento, Gruppi consiliari FdI (Provincia) e FdI-An (Comune di Trento): “La nostra posizione è chiara fin dal 2021: sì all’opera, no a questo tracciato.” Con riferimento a quanto affermato dal Consigliere del Gruppo Lega Salvini Trentino Roberto Paccher in risposta ad una nota dell’Onorevole Alessia Ambrosi sul tema della circonvallazione ferroviaria di Trento, il Gruppo Consiliare provinciale di Fratelli d’Italia e il Gruppo FdI – An del Comune di Trento, ci tengono a precisare quanto segue.

La posizione di Fratelli d’Italia è chiara fin dal settembre 2021, quando è iniziato il dibattito pubblico sull’opera: nessuna contrarietà alla circonvallazione ferroviaria di Trento di per sé, vi sono tuttavia delle perplessità circa il progetto attuale. Sia i membri del Gruppo Consiliare provinciale di Fratelli d’Italia, che i Consiglieri comunali di Trento appartenenti al Gruppo Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale hanno sempre seguito il tema con attenzione, partecipando ai numerosi cortei organizzati dai cittadini e dai gruppi spontanei che radunano coloro che vogliono maggiore chiarezza attorno ad un progetto fin troppo nebuloso, organizzando gazebo e raccolte firme, presenziando agli incontri pubblici che si sono svolti sul territorio, presentando numerosi atti pubblici (interrogazioni, domande di attualità ecc.), per non parlare delle conferenze stampa realizzate sul tema nelle quali si è sempre evidenziata la possibilità di realizzare l’opera con un tracciato alternativo ritenuto più sostenibile, che sarebbe in grado di salvaguardare la realizzazione di un’opera di notevole importanza per il futuro sviluppo della Città di Trento (e del Trentino nel suo complesso) contemperando la stessa con la necessità di garantire la salute e gli interessi dei nostri cittadini e la salvaguardia dell’ambiente.

Gruppo consiliare provinciale – Fratelli d’Italia Gruppo consiliare del Comune di Trento FdI – An