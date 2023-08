“GLI INCONTRI DEL PRINCIPE“ * SGARBI: « IL LIBRO DI VANNACCI È PIENO DI COSE DI BUONSENSO, LEGATE ALLO STESSO PENSIERO DI PAPA FRANCESCO » (VIDEOINTERVISTA)

07.03 - lunedì 21 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sgarbi, il libro di Vannacci pieno di buonsenso, come il Papa

Viareggio, 20 agosto 2023 – Su Vannacci “Crosetto mi ha risposto infastidito, ha detto farneticazioni, io diversamente da lui, che si è pronunciato su frasi citate da Repubblica, un giornale infido, ho chiamato Vannacci, mi sono fatto mandare il libro, che è pieno di cose di buonsenso legate allo stesso pensiero di Papa Francesco, che può guardare con misericordia e comprensione gli omosessuali, ma è contro le unioni gay. Il generale Vannacci è contro le unioni gay, non vedo perché non lo può scrivere”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, libro Vannacci è pedante ma mai volgare

Viareggio, 20 agosto 2023 – Il libro di Vannacci “è a volte pedante, ma non è mai volgare. Ho conosciuto Pasolini e lui ci teneva a essere chiamato diverso. Anche io non ci tengo a essere chiamato normale, non sono affatto normale. Oggi l’omosessuale vuol essere normale, ed è normale. Ma quando tu dici normale, parola che non si può pronunciare, dici quello che fa la maggioranza delle persone. Allora, quanti sono gli omosessuali? Facciamo un inventario degli omosessuali di Viareggio, quanti saranno? Il 5%, il 6%, gli diamo biglietti gratis per andare al teatro, qualunque cosa, ma vogliamo sapere quanti sono, non possiamo fare una legge per una maggioranza che non esiste, lui ha detto che essendo una minoranza sono diversi da una maggioranza che lui chiama normale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, il provvedimento di Crosetto è stato il male minore

Viareggio, 20 agosto 2023- Sul caso Vannacci “c’è una morale che prevale sulle opinioni che uno può avere, anche sbagliate. Ho parlato a lungo con Crosetto. C’è stato un equivoco, nel senso che, secondo me, il ministro non ha letto subito il libro. Il provvedimento disciplinare secondo me non è stato giusto. Ma sembra che sia stato un percorso perverso per cui mettendosi così chiaramente contro di lui, Crosetto ha limitato i danni dell’azione che poteva venire dalla gerarchia militare. Il male minore, io l’ho mezzo interpretato così”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, parlando con Stefano Zurlo a margine de ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, i direttori stranieri dei musei se ne andranno

Viareggio, 20 agosto 2023 – I direttori stranieri dei grandi musei “adesso se ne vanno. Siamo arrivati noi e se ne vanno loro. Perché devo mettere un direttore straniero agli Uffizi? Si è mai visto uno straniero al Louvre? I simboli sono i simboli. È una stagione finita. Brera sicuramente quello che c’è non ci sarà più, a Firenze quello che c’è non ci sarà più, a Napoli quello che c’è non ci sarà più. Non lasceranno traccia”. Lo ha detto ilsottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, Ferragni influencer per i musei è stata una buona intuizione

Viareggio, 20 agosto 2023 – “La Ferragni” come influencer per gli Uffizi “è stata una buona intuizione, appartiene all’immaginario dei ragazzi, se suggerisce un quadro ha una sua efficacia e non ci vedo niente di male”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, gpa? Non è che hai il diritto alla paternità

Viareggio, 20 agosto 2023 – “Tutti noi abbiamo amici omosessuali, gli vogliamo bene e sono simpatici. Fare i bambini con l’utero in affitto. Io e te ci sposiamo, cosa improbabile, poi vogliamo un bambino come volere un cagnolino, prendiamo una donna, la facciamo mettere incinta, ma che roba è? Non è che hai il diritto alla paternità, la paternità e la maternità sono legate a un rapporto fra un uomo e una donna che fanno i figli”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, miss Italia nera non era miss Italia

Viareggio, 20 agosto 2023 – “Fui il primo a dire che quella miss Italia nera era una bella ragazza ma, dissi, non è miss Italia, cioè, l’Italia ha una identità che è quella che vediamo qui. Un nero che è fra noi appartiene al suo mondo ed è da noi integrato”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Sgarbi, io sessista? Sono maschilista

Viareggio, 20 agosto 2023 – “Al Maxxi ho detto 4 o 5 cose e sono diventato sessista. Ma cosa vuol dire? Io sono maschilista come ci sono le femministe. Ma sessista cos’è? Uno che ha il sesso nel cerevllo? Può anche essere una donna. Sessista non è una parolaccia, è un’ossessione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).