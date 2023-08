“GLI INCONTRI DEL PRINCIPE“ * SANTANCHÉ: « TANTE POLEMICHE SU DI ME, MA NON MI TOLGONO IL SORRISO » (VIDEOINTERVISTA)

08.11 - domenica 20 agosto 2023

Santanché, tante polemiche su di me, ma non mi tolgono il sorriso

“Non so perché tutto questo interesse per il Twiga, ci sono un sacco di stabilimenti balneari. A me fa anche un po’ ridere perché quando c’è di mezzo la Santanchè tutto diventa gigantesco”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). “Vado al Palio di Siena, un evento storico, di comunità e territorio, tutte cose che so. Dico che è anche un evento turistico. Sono riusciti a fare polemica anche su questo. A me il sorriso non lo tolgono, mi vedrete sempre sorridente. Il dono della vita è meraviglioso. Soffro per i rancorosi, per chi è incazzato dalla mattina alla sera. Vorrei non far piangere i ricchi, ma far star bene i poveri, invece c’è questa criminalizzazione, questo rancore. Ma perché?”

Santanché, l’Italia più bella dell’Albania, ci vorranno anni prima che competa

“Ci vorranno tantissimi anni prima che l’Albania possa competere con i nostri servizi. E poi lasciatemelo dire, in Italia siamo un po’ più belli dell’Albania, da un punto di vista culturale, naturalistico, per la nostra storia. Ma faccio gli auguri all’Albania, perché geopoliticamente l’Albania, come tutti i Balcani, sono importanti”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). Ma la premier scappata in Albania? “Non scappa mai, ci mette sempre la faccia, come italiani dobbiamo essere molto soddisfatti”.

Santanchè, secondi in classifica per la stagione turistica

“Vorrei che i dati” sul turismo “fossero laici. Ci sono i gufi, che vedono tutto nero. Noi a oggi possiamo essere molto soddisfatti della stagione turistica, lo dicono i nostri dati dell’Osservatorio, anche agosto sta andando bene. Se vediamo le prenotazioni on line siamo davanti a Spagna e Germania, siamo la seconda nazione”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).“Forse siamo un po’ noi italiani che ci crediamo poco, non abbiamo quell’orgoglio, quell’appartenenza. I francesi sono veramente orgogliosi, a noi italiani spesso sembra che la nazione vicina abbia l’erba più verde. L’appello che faccio è: ma crediamoci in questa nazione, impariamo a parlare bene di noi, dell’Italia”.

Santanchè, vorrei che il turismo fosse la prima azienda della nostra nazione

“Vorrei che il turismo fosse la prima azienda della nostra nazione. Prima il turismo faceva parte di Palazzo Chigi, non era neanche un ministero. Non c’è mai stato un presidente del consiglio che crede e investe nel turismo come Giorgia Meloni. Ha l’assoluta consapevolezza di quanto sia importante il turismo”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervistata da Stefano Zurlo a ‘Gli incontri del Principe’, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).