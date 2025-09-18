Popular tags:
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA * CALABRIA – ELEZIONI REGIONALI: «INCANDIDABILITÀ DEL SINDACO DI RIACE, PER APPLICAZIONE DELLA LEGGE SEVERINO»

16.58 - giovedì 18 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
Con le sentenze n. 7381 e n. 7382 del 2025, oggi il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dal signor Domenico Lucano avverso le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni, rilevando l’applicabilità della legge n. 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale.

