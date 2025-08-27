GIUSEPPE CONTE * (X.COM) : «LA PROPAGANDA DI MELONI CROLLA, I DATI SMENTISCONO LE PROMESSE ELETTORALI»

18.04 - mercoledì 27 agosto 2025

LA TELEVENDITA È SFUGGITA DI MANO

“C’è chi scrive le mozioni e chi salva i bambini. Io sono fiera di far parte dei secondi”. C’è tanta doppiezza e spregiudicatezza morale in questa frase pronunciata da Giorgia Meloni su Gaza, senza provare nessuna vergogna dopo che il suo Governo ha protetto ininterrottamente il criminale Netanyahu mentre uccideva circa 20 mila bambini: niente sanzioni a Israele, niente embargo sulle armi, ma sì ad accordi di cooperazione militare con Israele, niente riconoscimento della Palestina.

Tutte azioni contro Netanyahu da noi proposte a livello nazionale ed europeo nelle mozioni che Meloni sbeffeggia. La cura dei palestinesi che riescono ad arrivare in Italia è il minimo che possiamo assicurare, ma quale presidente del consiglio dell’Italia e in ossequio ai nostri valori costituzionali, Meloni ha l’obbligo giuridico e morale di compiere tutte le azioni utili e necessarie a impedire che prosegua un genocidio, smettendo di collezionare premi ai suoi Ministri per l’amicizia con un governo criminale.

“Faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della natalità”. Dice Giorgia Meloni, che ha aumentato l’Iva anche sui pannolini dei bambini e tagliato agevolazioni per i giovani che comprano casa.

“Ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di regolare il fenomeno migratorio verrà rispedito al mittente”. Dice Giorgia Meloni. Qualcuno può chiederle che fine abbia fatto il suo “blocco navale subito”? Da quando è al Governo siamo a oltre 280mila sbarchi, nel 2023 e nel 2025 gli arrivi sono aumentati rispetto all’anno precedente.

E sono aumentate pure le spese inutili per i suoi spot in Albania: 1 miliardo buttato a mare. L’unico sin qui “rispedito al mittente” dal nostro Governo è Almasri, un criminale accusato di stupro su bambini, rimpatriato su un volo di Stato per sottrarlo alla Corte penale internazionale.

“L’Italia si è riappropriata del posto che le spetta nel mondo”. Dice Giorgia Meloni, che ha ereditato 209 miliardi che abbiamo ottenuto in Europa e ha riportato dall’Europa tagli per 13 miliardi l’anno, un aumento di 445 miliardi in 10 anni delle spese militari e dazi al 15% per l’Italia, con il corollario di costosi acquisti di gas e armi dagli Stati Uniti.

La televendita senza domande di Giorgia Meloni sta sfuggendo di mano. Tanta fumosa propaganda e zero fatti, mentre il calo della produzione industriale imperversa, il ceto medio è sempre più impoverito, abbiamo un boom di cassa integrazione, un esercito in aumento di lavoratori con stipendi da fame e il record dei poveri assoluti.

È imbarazzante e preoccupante per chi governa non essere mai chiamata a fare i conti con la realtà.

TWEET ORIGINALE — Giuseppe Conte

