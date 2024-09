GIUNTA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ELEZIONI: «LIMITI DEI MANDATI, APPROVATO L’ITER PER LA NORMA DI ATTUAZIONE»

17.27 - mercoledì 11 settembre 2024

Elezioni: Giunta “Trentino Alto Adige/Südtirol approva l’iter per la norma di attuazione sui limiti dei mandati

La giunta regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol ha deciso di dare impulso alla Commissione dei 12 affinché dia il via all’iter per l’adozione di una norma di attuazione che permetta alla Regione di disciplinare, anche in difformità dalla normativa statale, i limiti alla ricandidabilità alla carica di sindaco, anche al fine di promuovere la piena rappresentanza delle minoranze linguistiche negli organi elettivi comunali. Nel frattempo la Regione ha avviato l’iter legislativo per la legge regionale sulla modifica urgente (in materia di limiti dei mandati) al Codice degli enti locali e inviterà i Consigli dei Comuni di Bolzano e Trento a esprimere un parere in merito entro 15 giorni.

Wahlen: Regionalregierung genehmigt das Verfahren für eine Durchführungsbestimmung zu den Mandatsbeschränkungen

Die Regionalregierung Trentino-Südtirol hat die Zwölferkommission beauftragt das Verfahren zur Genehmigung einer Durchführungsbestimmung einzuleiten, welche es der Region ermöglichen würde, die Mandatsbeschränkungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – auch abweichend von der staatlichen Gesetzgebung – zu regeln. Dies vor dem Hintergrund, eine angemessene Vertretung der sprachlichen Minderheiten in den Gemeinderäten zu gewährleisten.

In der Zwischenzeit hat die Region das Gesetzgebungsverfahren für das Regionalgesetz zur dringenden Änderung am Kodex der örtlichen Körperschaften im Bereich der Mandatsbeschränkungen eingeleitet. An die Räte der Gemeinden von Bozen und Trient wird zudem die Anfrage gehen, innerhalb 15 Tagen eine Stellungnahme zu diesem Thema abzugeben.