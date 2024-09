GIUNTA REGIONALE VENETO * ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA: ZAIA, «DA PREMIER MELONI PAROLE CHIARE SULL’AUTONOMIA, CHE NON È CONTRO NESSUNO»

15.38 - mercoledì 18 settembre 2024

Plauso del presidente Zaia per intervento della premier Meloni all’assemblea di Confindustria. “Parole chiare e definitive sull’autonomia che non è contro nessuno ma una grande prospettiva per tutta l’Italia”.

“Quello che oggi è arrivato dalla premier Meloni è un messaggio importante, che conferma come l’autonomia differenziata sia un disegno determinante a vantaggio di tutta l’Italia, non di una sola parte o di singoli territori. È un invito a difendere la riforma raggiunta perché non è vero che spacca il Paese ma è vero che crea le condizioni affinché ogni regione possa esprimere le sue potenzialità, accorciando le distanze tra potere decisionale e cittadini”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per le parole riservate all’autonomia differenziata dal Presidente del Consiglio nel suo intervento all’Assemblea di Confindustria.

“Esprimo il mio plauso alla Premier – aggiunge Zaia – per le parole chiare e definitive con cui ha riassunto che l’autonomia non è contro nessuno e non creerà un divario tra Nord e Sud del Paese ma, se mai, porrà le condizioni per una separazione netta tra le classi dirigenti responsabili e quelle che non lo sono state, liberando le migliori energie anche delle regioni meridionali. È quello che i Veneti ripetono da tempo e hanno invocato con un referendum che ha aperto la strada a questa vera riforma, una delle più importanti nella storia della Repubblica. Ora è il momento di serrare le fila e difendere questa grande conquista”.