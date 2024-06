GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * REINSERIMENTO SOCIALE DETENUTI: «VIA LIBERA AL PIANO D’AZIONE 2024-26, RAFFORZATE LE INIZIATIVE PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA»

09.39 - mercoledì 12 giugno 2024

È stato approvato il Piano d’Azione 2024-26, documento di pianificazione delle azioni da proseguire o avviare nel prossimo futuro, nell’ambito del Protocollo d’intesa “per il reinserimento sociale, per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l’attuazione di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittendi nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva” sottoscritto ancora nel 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento, Regione e Ministero della Giustizia.

Le azioni del Gruppo Tecnico Operativo sulla Giustizia riparativa, coordinato dal Centro per la Giustizia Riparativa della Regione, sottoposte all’approvazione della Giunta regionale, prevedono in primo luogo la prosecuzione della formazione e del confronto per il personale della Casa Circondariale, il Terzo settore e le persone detenute, con la finalità di creare un contesto favorevole allo sviluppo di programmi di giustizia riparativa e mantenere un dialogo con magistratura e avvocatura.

Verrà poi consolidato lo sportello informativo sulla giustizia riparativa presso la Casa Circondariale, che ad oggi conta già 30 accessi, che hanno portato all’avvio di 3 programmi di giustizia riparativa per persone detenute. È inoltre prevista la creazione di uno spazio interno alla Casa circondariale in cui sia possibile accogliere persone che partecipano a programmi di giustizia riparativa e, infine, la sperimentazione di dialoghi riparativi tra persone detenute e le loro famiglie.

Il Centro per la Giustizia Riparativa della Regione collabora inoltre con il Gruppo Tecnico Operativo “Minori e giovani adulti”, che a sua volta prevede una serie di azioni in vari ambiti, fra cui quello della giustizia riparativa. Per quanto riguarda la giustizia riparativa, che può contare su una prassi ormai consolidata, è prevista una formazione congiunta per gli operatori della giustizia minorile dedicata all’implementazione delle novità della riforma Cartabia, e la sperimentazione di programmi dialogici che coinvolgono la comunità. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’ambito dei programmi in caso di reati contro la libertà sessuale.

“Questo piano rappresenta un impegno concreto per un sistema penale più umano e inclusivo – ha commentato il Presidente della Regione Arno Kompatscher – vogliamo garantire dignità e speranza a tutti, anche a chi ha sbagliato. Le iniziative previste mirano a costruire un ponte tra il carcere e la società, promuovendo il reinserimento e la giustizia riparativa come strumenti fondamentali per la coesione sociale e, più nel lungo termine, per una maggiore sicurezza della società stessa.””

„GRÜNES LICHT FÜR DEN AKTIONSPLAN 2024-2026: MEHR INITIATIVEN FÜR WIEDERGUTMACHUNGSJUSTIZ UND WOHLERGEHEN DER INHAFTIERTEN“

Die Regionalregierung hat den Aktionsplan für die soziale Wiedereingliederung der Inhaftierten genehmigt

Der Aktionsplan 2024-2026 – das Planungsdokument mit den fortzusetzenden oder demnächst einzuführenden Maßnahmen im Rahmen des bereits 2020 von der Autonomen Provinz Trient, der Region und dem Justizministerium unterzeichneten Einvernehmensprotokolls betreffend „die Förderung von Gesundheit und Wohlergehen der Inhaftierten, die Umsetzung von Maßnahmen zur Humanisierung der Strafe und zur sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von – auch minderjährigen – Tätern in Haft oder in offenem Strafvollzug, von Haftentlassenen und Personen, die Sicherungsmaßnahmen unterworfen sind, und die Förderung der Entwicklung von Verfahren im Rahmen der strafrechtlichen Mediation und der Wiedergutmachungsjustiz auch in der Vollzugsphase“ – wurde genehmigt.

Die Maßnahmen der vom Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz der Region koordinierten Arbeitsgruppe zur Wiedergutmachungsjustiz wurden der Regionalregierung zur Genehmigung unterbreitet und sehen in erster Linie die Fortsetzung der Weiterbildungsmaßnahmen und die Förderung von Austauschmöglichkeiten für das Personal der Strafanstalt, den Dritten Sektor und die Inhaftierten vor, um ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Programmen der Wiedergutmachungsjustiz zu schaffen und den Dialog mit Richtern und Rechtsanwälten aufrechtzuerhalten.

Auch die Tätigkeit der beim Landesgerichtsgefängnis eingerichteten Informationsstelle zur Wiedergutmachungsjustiz, an die sich bis dato bereits 30 Personen gewandt haben und die zur Erarbeitung von 3 Programmen der Wiedergutmachungsjustiz für Inhaftierte geführt hat, wird konsolidiert.

Darüber hinaus soll in der Strafanstalt ein Ort für die Personen, die an Programmen der Wiedergutmachungsjustiz teilnehmen, bereitgestellt werden. Auch „Wiedergutmachungsgespräche“ zwischen den Inhaftierten und ihren Familien sollen probeweise eingeführt werden.

Das Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz der Region arbeitet außerdem mit der Arbeitsgruppe „Minderjährige und junge erwachsene Täter“ zusammen, die eine Reihe von Maßnahmen in verschiedenen Bereichen – darunter auch dem der Wiedergutmachungsjustiz – plant. Was die Wiedergutmachungsjustiz betrifft, die sich in der Praxis bereits umfassend bewährt hat, sind gemeinsame Weiterbildungen für die im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit tätigen Personen über die Umsetzung der mit der Cartabia-Reform eingeführten Neuheiten sowie die Erprobung von Dialogprogrammen für die gesamte Gemeinschaft vorgesehen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Programmen für die Fälle von Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit gewidmet.

Der Präsident der Region Arno Kompatscher kommentierte: „Dieser Plan steht für das konkrete Bemühen, ein menschlicheres und inklusiveres Strafsystem zu schaffen. Wir wollen das Recht auf Würde und Hoffnung für alle sicherstellen, auch für diejenigen, die Fehler begangen haben. Die geplanten Initiativen zielen darauf ab, durch die Förderung der Wiedereingliederung und der Wiedergutmachungsjustiz als grundlegende Instrumente für den sozialen Zusammenhalt und langfristig gesehen für mehr Sicherheit in der Gesellschaft eine Brücke zwischen Strafanstalt und Gesellschaft zu errichten“.