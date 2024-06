GIUNTA REGIONALE TN-AA//SÜDTIROL * ASSEMBLEA PENSPLAN CENTRUM: DALDOSS, «PREVIDENZA COMPLEMENTARE, UNA SCELTA NECESSARIA PER IL FUTURO»

16.28 - martedì 4 giugno 2024

Oggi l’assessore regionale alla previdenza sociale Carlo Daldoss ha partecipato all’assemblea dei soci di Pensplan Centrum. “Il nostro obiettivo è che la gestione positiva della società continui anche nei prossimi anni è importante dare un messaggio chiaro agli aderenti: Pensplan è una società pubblica al servizio dei cittadini”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale Carlo Daldoss all’assemblea dei soci di Pensplan Centrum.

“Dobbiamo dare un segnale di fiducia mantenendo alto il livello riconosciuto dal pubblico e dagli aderenti, che devono avere una buona percezione di Pensplan – ha spiegato l’assessore – dobbiamo raggiungere insieme gli obiettivi prefissati siamo un unicum a livello nazionale e rappresentiamo un riferimento importante per tutto il Paese, frutto di una politica lungimirante. In futuro, bisogna aumentare il raggio d’azione dedicando più spazio e attenzione al tema della non autosufficienza.”

L’assessore ha anche toccato il tema della valorizzazione dei risparmi dei lavoratori, richiedendo uno sforzo di responsabilità supplementare per garantire la tutela di queste risorse. “È importante promuovere l’educazione finanziaria, soprattutto tra le nuove generazioni – ha concluso Daldoss – poiché la previdenza complementare rappresenterà una scelta obbligata e necessaria per il futuro”.