GIOVANI PER IL TRENTINO (ADA) * ELEZIONI PAT: « ABBIAMO ACCETTATO LA SFIDA COMPLICATA DI NON ESSERE SOLO SPETTATORI, MA PARTE DELLA COMUNITÀ »

12.19 - domenica 3 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

All’alba di una nuova campagna elettorale la ricerca del consenso e la necessità impellente di trasmettere fiducia nell’elettorato è quantomai determinante per definire risposte concrete alla propria Comunità. Il progetto “Giovani per il Trentino” dell’Alleanza Democratica Autonomista per Valduga Presidente nasce proprio sotto questa stella e pone le basi per un cammino che guardi oltre le elezioni Provinciali di ottobre, con la consapevolezza e la responsabilità che il futuro si costruisce partendo dall’essere protagonisti oggi. Ed è proprio sulla base di questa realtà che abbiamo unito le forze ponendo al centro aspetti che unissero tutto l’arco partitico dell’Alleanza con l’obiettivo concreto e ambizioso di fornire risposte adeguate e concrete alle sensibilità e alle incertezze che attraversano la vita quotidiana di noi giovani.

All’interno di questa articolazione ed in antitesi con quanto la Giunta Fugatti ha fatto negli ultimi cinque anni, abbiamo presentato ieri, nella splendida cornice di una Piazza Mostra appena rinnovata, la nostra proposta per un Trentino che rimetta al centro le persone e i territori in una futura visione di unità e di collaborazione. Incominciando dalle valli fino ad arrivare a Trento, in una serie di cinque eventi, verranno affrontati temi legati all’ambiente, alla mobilità, al supporto psicologico e affettivo, all’imprenditoria e all’agricoltura giovanile e all’abitare. Gli argomenti troveranno il loro approfondimento e le relative proposte seguendo le sensibilità presenti in ogni vallata che qui riportiamo:

– Ambiente – Alto Garda: moderano Marta Cardinali e Giorgio Barbareschi;

– Mobilità – Valsugana: moderano Mirko Casagrande e Matteo Furlani;

– Supporto psicologico e affettività – Rovereto: moderano Silvia Orri e Enrico Cofler

– Imprenditoria e agricoltura giovanile – Val di Non: moderano Karin Niderjaufner e Andrea Melchiori Pedron

– Abitare – Trento: moderano Valentina Mustaffi e Davide Demozzi

Attraverso questa serie di tematiche, come “Giovani per il Trentino”, abbiamo accettato la sfida complicata di non essere solo spettatori ma parte integrante della nostra Comunità Autonoma. L’appello che rivolgiamo alle ragazze e ai ragazzi della nostra generazione è il richiamo alla responsabilità e all’esercizio del voto per far sì che questa nuova stella, nata sopra i cieli del Trentino, possa brillare di luce propria.

Giovani per il Trentino – Alleanza Democratica Autonomista per Valduga Presidente