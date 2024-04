GIOVANI PATT E PARTITO POPOLARE EUROPEO * “YEPP COUNCIL MEETING“, A L’AIA PER APPROFONDIRE OPPORTUNITÀ E PROBLEMATICHE DELL’UNIONE »

21.41 - giovedì 18 aprile 2024

YEPP Council Meeting The Hague: Dal Trentino all’Europa un weekend per approfondire opportunità e problematiche dell’Unione con un occhio alle Europee di Giugno. Instabilità politica globale e resilienza economica, questi i temi al centro dello YEPP council Meeting che ha preso il via lo scorso weekend presso la città olandese de L’Aia. L’evento dei Giovani del Partito Popolare Europeo è stato ospitato dal CDJA, la gioventù del partito olandese CDA (PPE), e ha raccolto numerose formazioni politiche giovanili europee dell’area popolare e centrista, tra cui i Giovani Autonomisti del PATT, che assieme ai cugini sudtirolesi della JG SVP sono sempre molto presenti ed attivi a questo tipo di eventi.

I temi discussi anche questa edizione sono stati molti e di cruciale importanza per tutto il continente anche nei confronti di dimensioni più piccole dei singoli stati, proprio come le provincie di Trento e Bolzano. A tal proposito molto proficuo è stato il primo Panel, che con relatori di prim’ordine si è concentrato concentrato sul principio di sussidiarietà, evidenziando la necessità di distinguere rigorosamente quali questioni siano meglio affrontate a livello europeo, nazionale o locale.

Durante l’evento, si è discusso inoltre dello stato attuale delle capacità militari in Europa e delle relative lacune, sia culturali che materiali, per affrontare un eventuale conflitto armato. Inoltre, il presidente del PPE, Manfred Weber, ha introdotto via video un panel sul futuro della politica Popolare, concentrandosi sulla strategia del centroe e centro destra per contrastare i pericoli rappresentati dai partiti estremisti di destra e di sinistra. Il momento centrale è stato la riunione del Consiglio di sabato, durante la quale sono state discusse e approvate sei diverse risoluzioni. Queste risoluzioni includono il rafforzamento della cooperazione europea nella gestione della migrazione, e la sollecitazione di ulteriori sanzioni ai Paesi terzi che ancora commerciano con la Russia, come già proposto dallo YEPP, l’attenzione sulla crisi umanitaria nello Yemen, il miglioramento delle politiche dell’UE verso l’Artico, il sostegno all’Armenia nel conflitto nel Nagorno-Karabakh e l’avvicinamento della Bosnia-Erzegovina all’integrazione nell’UE.

“Anche questa volta i Giovani Autonomisti tornano in Terra trentina con un ricco bagaglio di esperienze – aggiunge in una nota il segretario dei Giovani Tisot; “che sono di cruciale importanza per formare la classe dirigente che vogliamo diventare per la nostra Provincia. Anche in virtù dei prossimi appuntamenti elettorali (le europee in primis) è molto utile confrontarsi per trovare strategie elettorali e comunicative che possano essere d’aiuto ai nostri candidati e alla nostra causa, soprattutto stando lontano da populismi ed estremismi che mettono a repentaglio l’essenza stessa dell’Unione Europea.

Foto con il Segretario Tisot, l’ex Segretario Agosti e due membri di Forza italia e Sudtiroler Volkspartei