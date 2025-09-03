Popular tags: featured 20
GIORGIA MELONI * (X.COM) : «ONORO IL SACRIFICIO DI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, SIMBOLO DI LOTTA ALLA MAFIA»

10.41 - mercoledì 3 settembre 2025

In memoria del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 in un vile attentato mafioso, insieme alla moglie, Emanuela Sett Carraro e all’agente della scorta, Domenico Russo.

Un uomo di Stato, coraggioso e di profonda integrità morale, che ha sacrificato la sua vita per combattere la criminalità organizzata. Il suo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori e guiderà ogni giorno ogni nostra azione.

