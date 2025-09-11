GIORGIA MELONI * (X.COM) : «L’11SETTEMBRE 2001, UNA DATA CHE COLPÌ IL CUORE DELL’OCCIDENTE»

10.19 - giovedì 11 settembre 2025

L’#11settembre 2001 fu una data che non solo colpì il cuore del popolo statunitense ma dell’intero Occidente.

Sono trascorsi 24 anni da quel feroce attentato terroristico e oggi come allora il mio pensiero è rivolto alle migliaia di vittime innocenti, insieme alla vicinanza che, con tutto il Governo italiano, desidero esprimere alle famiglie, nel segno della profonda amicizia che lega Italia e Stati Uniti.

Una memoria che rafforza la nostra azione quotidiana nel combattere il fondamentalismo islamico e ogni minaccia terroristica e ci esorta a proteggere e custodire sempre quei valori di libertà e democrazia, propri della nostra Costituzione.

L’Italia non dimentica.

TWEET ORIGINALE — Giorgia Meloni