GIORGIA MELONI (TELEGRAM) * «È GRAVE SUGGERIRE CHE LA RESPONSABILITÀ DELLA VIOLENZA CONTRO I GIORNALISTI SIA DELLA STAMPA STESSA»

16.09 - sabato 29 novembre 2025

È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa.

La violenza non si giustifica.

Non si minimizza.

Non si capovolge.

Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso.

La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità.

