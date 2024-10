“GIESSE“ * CASO ANDREA PAPI: «DEPOSITATA L’OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE / QUESTA SERA SU RAI 3 IL DOCUMENTARIO “PERICOLOSAMENTE VICINI – VIVERE CON GLI ORSI” »

17.03 - venerdì 4 ottobre 2024

Alle 21.25 di questa sera, su Rai 3, andrà in onda il documentario di Andreas Pichler “Pericolosamente vicini – vivere con gli orsi”, cominciato proprio a seguito di quanto accaduto ad Andrea Papi. Cogliamo l’occasione per comunicare che il nostro legale fiduciario ha depositato l’opposizione alla richiesta di archiviazione. Noi di Giesse affiancheremo la famiglia Papi affinché possa ottenere giustizia per questa immane tragedia.