GEROSA (FDI) * DELEGAZIONE TRENTINA A ROMA: « LA FORZA DI TUTTI È LA COALIZIONE, QUINDI SONO SICURA CHE NON SI ARRIVERÀ AD ALCUNA ROTTURA NOI NON LA VOGLIAMO »

La riunione di ieri a Roma presso il partito alla presente dell’On. Donzelli, presenti il Commissario On. Alessandro Urzì e il vice commissario Cristian Zanetti, gli onorevoli Andrea de Bertoldi e Alessia Ambrosi e i consiglieri provinciali Claudio Cia, Katia Rossato e Bruna Dalpalù, che ha suscitato tanto fermento e interesse, è stata una delle tante riunione alle quali partecipiamo e si è svolta in un clima estremamente costruttivo.

Nel riconfermarmi la fiducia per il ruolo che mi è stato chiesto di ricoprire, e di questo ringrazio tutti i vertici di partito, locale e nazionale, si è ribadita e nuovamente condivisa la centralità che Fratelli d’Italia ha voluto dare al metodo di lavoro della coalizione: un metodo che metta al centro i trentini e i loro bisogni, ascoltando i territori per confezionare un programma che nasca dal basso, dando solide fondamenta alla coalizione che dovrà governare unita per i prossimi cinque anni. I trentini vengono prima di noi stessi, che dobbiamo lavorare al servizio della comunità.

A tutti coloro che mi chiedono quali siano i tempi che ci siamo dati per definire la situazione attuale, rispondo serenamente che quando approfondisci temi che toccano le persone nella loro vita familiare e lavorativa, l’unico obiettivo è fare bene il proprio lavoro, con i tempi conseguenti e necessari. Il tempo deve essere per forza sempre la chiave per ogni soluzione? Siamo a metà febbraio, e la nostra priorità oggi è trovare la modalità operativa corretta, che stiamo già declinando con l’ascolto, per lottare contro l’astensionismo e riavvicinare le persone a una politica sempre meno credibile in quanto percepita come lontana dalla concretezza di cui si ha estremo bisogno. Il nostro è un percorso, che stiamo facendo seriamente.

Per quanto riguarda la dialettica tra le forze politiche di centrodestra, corre l’obbligo di ricordare che in politica ci sono sempre fasi di confronto con toni più o meno accesi, anche se ritengo che debbano essere vissute dagli addetti ai lavori lontane dai riflettori, perché alle persone interessa il risultato finale. E su questo ci stiamo lavorando, oggi la priorità è essere credibili con risposte concrete. Ogni giorno ripeto a me stessa che ci sono le segreterie di partito di cui leggiamo sulla stampa, ma poi ci sono le persone, gli elettori, e questi devono essere il nostro faro.

Personalmente resto sempre disponibile al confronto con tutte le forze politiche, perché il confronto è sempre arricchimento reciproco, e questo chiedono i trentini: unità e coesione nel loro interesse. Questo dovrebbe essere l’obiettivo della politica, ed è quello che crediamo anche noi. Sono sicura che discussioni e litigi non appassionino i trentini. E non appassionano neanche la sottoscritta. E’ nostro dovere e responsabilità concentraci sui temi, continuando a incontrare le tantissime persone appartenenti ai vari mondi della società civile che ogni giorno chiedono di incontraci.

La forza di tutti è la coalizione, quindi sono sicura che non si arriverà ad alcuna rottura, noi certo non la vogliamo e non la cerchiamo. Viviamo in territorio bellissimo e dalle mille risorse, e tutti ci mettiamo in gioco per costruire la visione del Trentino che vogliamo per il futuro, per arricchire di contenuti la nostra autonomia. Continueremo pertanto a sederci al tavolo della nostra coalizione e riprenderemo il filo lavorando attorno all’idea di Trentino che abbiamo.

In questa fase le popolazioni locali sono attraversate per esempio da forte inquietudine per i grandi progetti infrastrutturali sui quali in questi ultimi anni non si è fatta chiarezza (Valdastico, nonostante fosse inserita nel programma elettorale del 2018, collegamenti con il lato occidentale del Trentino, Giudicarie e Rendena) o che sembrano essere stati calati dall’alto (attraversamenti ferroviari del capoluogo e di Rovereto). Il metodo della condivisione con il territorio, senza subire i condizionamenti dei movimenti non tutto pregiudizialmente contrari ad ogni grande opera, va affermato in maniera strutturale. Ai cittadini interessa ad esempio, e porremo il tema in coalizione, come riorganizzare il sistema della sanità con un servizio di prossimità, esteso anche all’assistenza, capillare e il rientro dei tempi di erogazione delle prestazioni mediche in parametri sostenibili, dialogando con tutti gli operatori sanitari che vivono ormai da anni in trincea, con carichi di lavoro ormai non più sostenibili. Qualcosa non ha funzionato, e il nostro contributo andrà nella direzione del “trovare insieme le migliori soluzioni”. Lo stesso dovremo fare sul tema della casa, per dare risposta alle crescenti richieste, agendo dove i cambiamenti si possono davvero realizzare, alla fonte, sulle norme e sulla riorganizzazione del settore. tanti sono i temi di cui parlare e sui quali confrontarsi, insieme.

E poi c’è la grande partita, di cui in coalizione non si è mai parlato, di cosa intendiamo fare per quanto riguarda il rafforzamento dell’autonomia nell’ambito della struttura regionale ma anche in coincidenza con il processo di riforme istituzionali che presto saranno incardinate a livello parlamentare. Penso alle autonomie differenziate e di come non si possa omologare la nostra struttura autonomistica speciale a quella delle regioni a statuto ordinario. Su questo un forte collegamento con il governo, ad iniziare dalla Presidente del Consiglio, risulterà strategico. Il Trentino, questo diremo al tavolo della coalizione al quale continueremo a sedere con la ricerca costante dell’unità, deve avere più coraggio anche nell’affermare il suo modello come best practices esportare a livello nazionale. Il Trentino deve credere di più nelle proprie potenzialità quando talvolta appare invece troppo timido. A tutti noi, insieme, il compito di crederci e lavorare apportando ognuno il proprio contributo.

Francesca Gerosa

Candidato Presidente per Fratelli d’Italia