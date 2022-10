GENERAZIONI ONLINE * ATTIVART: « LUNEDÌ A CROVIANA TERZO APPUNTAMENTO, SI PARLERÀ DI INQUINAMENTO DELL’ACQUA CON LE MAMME “NO PFAS” »

12.14 - sabato 08 ottobre 2022

Lunedì a Croviana terzo appuntamento di AttivART: si parlerà di inquinamento dell’acqua con le Mamme No Pfas. Lunedì 10 ottobre alle ore 20.00 in Sala Busetti a Croviana terzo appuntamento del progetto AttivART – percorsi sostenibili nelle Valli del Noce, finanziato dal Bando Generazioni 2022. Ospiti della serata (in collegamento) saranno le “Mamme NO PFAS”, organizzazione impegnata nella lotta contro inquinamento da PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) delle falde acquifere nella zona del Vicentino.

“L’evento di svolgerà in modalità ibrida: Mamme No Pfas in collegamento online e gruppo AttivArt in presenza. Come nel corso dei precedenti appuntamenti, anche lunedì sera affronteremo un tema di stringente attualità in maniera condivisa e plurale. Le Mamme No Pfas ci parleranno della loro esperienza di attivismo contro questo grave problema di inquinamento” annunciano gli organizzatori dell’evento, il collettivo Giustinewemp in partenariato con Museo Mulino dell’Ape e Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS, con la collaborazione del gruppo artistico noneso Mugma.

Il progetto AttivArt è nato per sperimentare nuove collaborazioni tra associazioni, gruppi informali e la Comunità delle Valli del Noce. Proprio per il potenziale di attivatore comunitario e intergenerazionale è tra i dieci percorsi selezionati da Generazioni 2022, il bando regionale che ha tra i principali obiettivi quello di dare voce e strumenti ai territori sostenendo il lavoro sociale e creativo di chi li vive, li conosce, li presidia.

In queste settimane AttivART sta proponendo incontri, dibattiti e laboratori per la cittadinanza con la presenza di esperte ed esperti di tematiche di genere, ambientali e tutela del territorio. “Vogliamo cercare di riportare al centro la socialità come momento per affrontare collettivamente alcuni temi di attualità – spiegano gli organizzatori –. La street art è il metodo scelto per fare da collante e sintesi: perché traduce in un linguaggio universale temi complessi”. Come esito del processo sociale e dialogico degli appuntamenti di AttivART sarà realizzato un manufatto artistico, un manifesto pubblico e fruibile da tutte e tutti.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni: giustinewemp@gmail.com