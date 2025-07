GDF ROAN – GUARDIA DI FINANZA / CIVITAVECCHIA * «YACHT IN FIAMME AL LARGO DI PONZA, SALVATE SETTE PERSONE»

12.20 - mercoledì 23 luglio 2025

Nell’ambito delle ordinarie attività di polizia in mare, due unità navali della Sezione Operativa Navale di Gaeta ricevevano un messaggio di “MAYDAY” che segnalava la presenza di fumo e fiamme a bordo di un’unità da diporto con sette persone, a circa 10 miglia dall’Isola di Ponza.

Gli assetti del Corpo, già impiegati nel dispositivo di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare presso le località ad alta vocazione turistica, dirigevano immediatamente nella posizione indicata ove intercettavano l’imbarcazione da diporto completamente avvolta dalle fiamme. Attesa la situazione di pericolo, dettata dall’imminente rischio esplosione e dalle condizioni meteo marine avverse, i 7 occupanti venivano immediatamente recuperati a bordo di un’unità delle Fiamme Gialle ove l’equipaggio prestava loro i primi soccorsi procedendo altresì al trasferimento presso il porto di Ponza per gli accertamenti del caso da parte del personale sanitario. Per uno di loro, attese le difficoltà respiratorie manifestate a causa dell’ingente quantità di fumo inalato, si è reso necessario il trasporto d’urgenza tramite elisoccorso presso l’ospedale di Latina.

Le attività sono state svolte in collaborazione con la preposta Autorità Marittima e sottolineano, ancora una volta, l’importanza e l’efficacia del dispositivo in mare della Guardia di Finanza il quale opera ad esclusiva tutela e salvaguardia della collettività.