GDF / GUARDIA FINANZA – ROMA * PORTO CIVITAVECCHIA: «SEQUESTRATI 50 CHILOGRAMMI DI COCAINA, OCCULTATI IN UN CONTAINER PROVENIENTE DALL’ECUADOR»

07.20 - venerdì 1 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato, presso il porto di Civitavecchia, un carico di

cocaina occultato all’interno di un container refrigerato in arrivo dall’Ecuador.

Nel corso dei normali controlli svolti nell’area portuale, le “fiamme gialle” del Gruppo di Civitavecchia hanno

notato un gruppo di persone a piedi che si aggiravano nei pressi della banchina.

Dopo l’intimazione dell’alt, il gruppo si è dato alla fuga e, poco distante, i militari hanno rinvenuto tre borsoni

contenenti 45 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi.

Secondo le stime, il carico avrebbe potuto fruttare sulle piazze di spaccio ricavi per circa 5 milioni di euro.

Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, si applica

la presunzione di non colpevolezza.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al

narcotraffico internazionale condotte dalla Guardia di Finanza all’interno degli spazi portuali, quale presidio

permanente a tutela della sicurezza economica e della salute pubblica.