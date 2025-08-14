GDF – GUARDIA FINANZA / RIMINI * DIGITAL CONTENT CREATOR: “AD UNA INFLUENCER CONTESTATI 300 MILA EURO DI COMPENSI NON DICHIARATI”

08.17 - giovedì 14 agosto 2025

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini ha portato a termine un’articolata attività di verifica fiscale nei confronti di una influencer, operante quale digital content creator, attiva nella promozione di beni e

servizi sulle principali piattaforme online.

L’operazione, condotta dai militari della Tenenza di Cattolica, ha preso avvio da una mirata attività di intelligence e di analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio di dati provenienti dai conti correnti bancari,

dalle banche dati in uso al Corpo e dalle cosiddette “fonti aperte” disponibili in rete.

L’indagine ha consentito di ricostruire, per il periodo 2021-2024, compensi per circa 300 mila euro, percepiti dall’influencer da diverse

piattaforme digitali, ma sottratti a imposizione fiscale. La posizione della contribuente è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute e la contestazione delle sanzioni amministrative previste.

Il successo dell’operazione è frutto di un’azione sinergica tra le articolazioni operative territoriali ed il Comando Provinciale, che ha assicurato il necessario indirizzo strategico, garantendo la tempestività degli interventi e l’efficacia delle verifiche.

Il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore dell’economia digitale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario: la rapidità delle transazioni online e l’assenza di confini fisici rendono indispensabile un

controllo costante e altamente specializzato.

La Guardia di Finanza, attraverso operazioni come questa, conferma il proprio ruolo di presidio della legalità economico-finanziaria, con l’obiettivo di assicurare una più equa

distribuzione del carico fiscale e tutelare i contribuenti onesti.