GDF – GUARDIA FINANZA / LIVORNO * ORDINE ARCHITETTI: «ACCUSE DI TRUFFA PECULATO E MALVERSAZIONE, SEQUESTRATI 237 MILA EURO AD UN EX PRESIDENTE»

La Guardia di Finanzia di Livorno ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno, che dispone il sequestro preventivo per equivalente nei confronti di un noto professionista della provincia di Livorno, per un importo di € 237.681, quale profitto dei reati truffa, peculato e malversazione ai danni dell’Ordine degli Architetti di Livorno.

Secondo le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, a partire dall’anno 2014, in forza del ruolo di presidente del citato Ordine, l’indagato ha distratto ed utilizzato indebitamente per scopi personali risorse finanziarie proprie dell’Ente, tramite la diretta gestione dei rapporti di conto corrente. Le predette condotte arrecavano un danno patrimoniale di rilevante gravità.

I Finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle somme detenute sui conti correnti e sui beni immobili dell’indagato per un valore complessivo di circa € 143.000.

I militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, addetti all’aliquota Guardia di Finanza presso la Sezione di p.g. della locale Procura della Repubblica, su impulso e delega indagini dell’A.G., hanno provveduto ad eseguite un’approfondita analisi finanziaria dei conti correnti ove il soggetto era abilitato ad operare, ricostruendo le modalità con cui il medesimo professionista perpetrava le illecite distrazioni dei fondi istituzionali dell’Ordine degli Architetti di Livorno.

In particolare è stato appurato che le citate condotte sono state messe in atto anche attraverso la creazione da parte dell’indagato di estratti di conto corrente “artefatti”, tali da inficiare i meccanismi di controllo interni all’Ente stesso, nonché tramite l’attivazione di finanziamenti mai deliberati dal Consiglio dell’Ordine.

Si evidenzia che il presente comunicato è stato autorizzato dall’A.G.; procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.