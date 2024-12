GDF – GUARDIA FINANZA / COMO * TRAFFICO STUPEFACENTI: «5 ARRESTI, GIRO D’AFFARI DA UN MILIONE L’ANNO»

09.15 - domenica 8 dicembre 2024

Conclusa dai finanzieri del Comando Provinciale di Como una ampia indagine a contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli elementi acquisiti dal Nucleo Mobile del Gruppo Ponte Chiasso dal 2022 al 2023, hanno permesso di disvelare una struttura criminale ben organizzata e ramificata, orbitante nel comasco, che gestiva un fiorente traffico di stupefacenti tra l’Italia e la penisola balcanica.

Le attività sono state avviate in seguito all’arresto di un giovane spacciatore albanese visto cedere alcune dosi di cocaina ad un ragazzo che poco prima aveva varcato il confine nazionale attraverso il valico di Ponte Chiasso. Per eludere i relativi controlli, il gruppo criminale si serviva di bed&breakfast comaschi quali basi “operative”, auto a noleggio e utenze telefoniche intestate a persone inesistenti; la tipicità organizzativa del sodalizio, smascherata dai militari, risiedeva, appunto, nel sapersi continuamente adattare ed innovare, con strategie sempre rispondenti alle nuove dinamiche del mercato.

Tra i principali clienti figuravano imprenditori, professionisti e studenti comaschi, riforniti sia presso i luoghi di lavoro che le rispettive abitazioni (da qui il nome dell’operazione Lario delivery), ragion per cui gli spacciatori, all’atto delle consegne, erano curati e ben vestiti proprio per non destare sospetti. Inoltre, a sorprendere gli investigatori è stata anche la modalità con cui la banda trasferiva i proventi della vendita della droga in Albania; periodicamente, infatti, lo “spallone” di turno del gruppo trasportava ingenti somme di denaro contante a bordo di autobus di linea diretti verso i Balcani.

Complessivamente, nel corso delle indagini sono stati: – arrestati in flagranza di reato cinque soggetti; – denunciati a piede libero ulteriori quattro indagati; – sequestrati euro 29.000,00, circa 1.000 franchi svizzeri, mezzo chilogrammo di cocaina ed un motociclo; – segnalati alla locale Prefettura venticinque assuntori di sostanze.

Parallelamente verranno segnalati alla Questura di Como i titolari delle strutture ricettive avendo disatteso le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e ai competenti gestori di telefonia mobile il dealer comasco responsabile dell’attivazione delle utenze intestate fittiziamente a soggetti inesistenti. L’attività di servizio si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere dalla Guardia di Finanza presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per il contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

La competente Autorità Giudiziaria, ritenuto che sia di interesse pubblico la divulgazione di informazioni riguardanti il fenomeno inerente il traffico degli stupefacenti e, altresì, l’azione di contrasto svolta dalle Autorità, ha rilasciato nulla osta alla divulgazione del presente comunicato stampa.