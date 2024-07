GDF – GUARDIA DI FINANZA / VENEZIA * «ARRESTATI AMMINISTRATORI – FUNZIONARI PUBBLICI – IMPRENDITORI, IN CORSO SEQUESTRI PER UN MILIONE»

11.01 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ravvisato l’interesse pubblico alla divulgazione di informazioni riguardanti l’accertamento di ipotesi di reato perpetrati ai danni della pubblica amministrazione, fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, nonché la possibilità per queste di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede, nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia sono stati delegati dalla Procura della Repubblica di Venezia all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di amministratori, pubblici funzionari e di imprenditori.

Sono in corso sequestri preventivi per circa 1 milione di euro.

Il Procuratore della Repubblica terrà un incontro con la stampa alle ore 12:00 odierne.

Venezia, 16 luglio 2024.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Bruno Cherchi