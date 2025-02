GDF – GUARDIA DI FINANZA / TRENTO * QUARTIERE BOLGHERA: «SEQUESTRATI 110 GRAMMI DI COCAINA E 470 GRAMMI DI HASHISH, ARRESTATO 30ENNE MAROCCHINO»

09.09 - mercoledì 12 febbraio 2025

Nella serata di sabato 10 febbraio 2025, i finanzieri del Gruppo Trento hanno condotto un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo ed al sequestro di 110 grammi di cocaina, 470 grammi di hashish e più di 3700 euro in contanti.

L’operazione è stato il risultato di una minuziosa attività informativa e d’indagine svolta dalla Guardia di Finanza sul territorio, a seguito della quale sono state acquisite informazioni circa una possibile attività di spaccio nelle zone centrali del capoluogo trentino.

Dopo il tempestivo avvio di una riservata serie di sopralluoghi ed appostamenti, le Fiamme Gialle hanno in pochi giorni individuato un immobile sito nel quartiere Bolghera di Trento, all’interno del quale potevano essere custodite sostanze stupefacenti.

Allertati da alcuni movimenti sospetti avvenuti nei pressi dell’obiettivo monitorato, i finanzieri hanno quindi deciso di entrare nell’appartamento individuato per effettuare una perquisizione domiciliare d’iniziativa.

Grazie all’immancabile fiuto del cane Aron, la droga è stata rinvenuta dentro il cassetto di una scrivania ed anche occultata all’interno di un seggiolone per bambini, mentre il denaro era suddiviso in mazzette, alcune trovate all’interno di un beauty case in bagno.

Con il sequestro di quanto rinvenuto, per l’utilizzatore dell’appartamento, un cittadino marocchino incensurato dell’età di 30 anni regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato, pertanto, disposto l’arresto e la sua conduzione presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’indagine prosegue per identificare eventuali suoi complici.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento prosegue nel suo impegno costante a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, con azioni mirate alla prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, in particolare quello di sostanze stupefacenti. La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Trento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 188/2021.