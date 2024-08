GDF – GUARDIA DI FINANZA / ROVIGO * CONTROLLO TERRITORIO: «SEQUESTRO DI HASHISH E CANNABIS, DUE DENUNCE»

08.50 - venerdì 16 agosto 2024

Proseguono incessanti i controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Rovigo sul territorio polesano a contrasto dei traffici illeciti. In tale contesto il Gruppo di Rovigo ha proseguito nella sua azione di controllo economico del territorio volto a contrastare, fra l’altro, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

È proprio nel corso di detti controlli che i finanzieri della tenenza di Occhiobello durante un controllo stradale hanno fermato un giovane alla guida della propria autovettura in condizioni di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze. Invitato a sottoporsi ad analisi cliniche finalizzate a verificarne le condizioni, il giovane si è rifiutato.

Approfondendo il controllo è emerso che questi era anche in possesso di un incarto contente circa 10 gr di hashish così come accertato mediante analisi drop test immediatamente eseguito. La successiva perquisizione domiciliare – eseguita su autorizzazione del Procuratore della Repubblica – non ha consentito di rinvenire altra sostanza. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata ai sensi della L. 689/81 e gli atti inviati al Prefetto di Rovigo per la detenzione ad uso personale.

Il giovane è stato comunque denunciato per il reato, in prima ipotesi accusatoria, di cui all’art. 187 c.8 del Codice della Strada.

Contestualmente l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché immatricolata all’estero ma condotta da un soggetto residente in Italia da oltre tre mesi. Nel corso di un’altra attività eseguita dal Gruppo di Rovigo, a seguito di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, ha proceduto al sequestro di circa 20 gr. di marjuana e di un grinder ad una persona che, dalle indagini eseguite, in prima ipotesi investigativa è sospettata di detenere stupefacenti per uso non personale in violazione dell’art. 73 del DPR 309/90.

Alle operazioni di perquisizione, che hanno riguardato due immobili, hanno dato il proprio contributo anche le Unità Cinofile Antidroga del Gruppo di Padova che hanno permesso il rinvenimento della sostanza abilmente occultata. I fatti sono adesso al vaglio della Procura della Repubblica di Rovigo. Interventi della specie si inquadrano nel più ampio contesto delle attività di controllo di polizia economico- finanziaria sviluppate sul territorio sotto molteplici forme e che mirano, in definitiva, a tutelare la collettività dalle condotte che ne turbano l’organizzazione ma anche ad aggredire la criminalità sotto qualsiasi forma.